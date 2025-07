Di fronte alle sfide attuali poste dalla disinformazione, dall’intelligenza artificiale e dal disordine globale, la SPES Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, la Fondazione AISES ETS e la Società Italiana di Intelligence (SOCINT) hanno siglato un accordo strategico. L’obiettivo è introdurre in Italia un nuovo metodo pedagogico dell’intelligence, pensato per l’alta formazione delle classi dirigenti pubbliche e private.

Questo accordo unisce l’esperienza formativa e istituzionale della SPES Academy, fondata e diretta dal Professor Avvocato Valerio De Luca, con il rigore accademico e scientifico di SOCINT, presieduta dal Professor Mario Caligiuri, riconosciuto come uno dei massimi esperti europei negli studi accademici sull’intelligence. L’intento è promuovere una metodologia formativa nazionale volta a sviluppare competenze di pensiero critico, capacità di analisi dei segnali deboli e difesa della mente delle persone. Questi strumenti sono considerati fondamentali per le future classi dirigenti del Paese, chiamate a tutelare l’interesse nazionale in un contesto di crescente instabilità, incertezza e scomparsa dei tradizionali punti di riferimento.

Sviluppo di Programmi di Alta Formazione e Innovazione

L’accordo tra SPES Academy e SOCINT prevede lo sviluppo congiunto di attività e programmi di alta formazione. Particolare attenzione sarà dedicata all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale e al suo impatto su governance aziendale, informazione, sicurezza cognitiva e capacità analitica. L’iniziativa include anche la possibilità di creare laboratori permanenti di policy innovation per giovani, funzionari pubblici e dirigenti aziendali. Saranno inoltre condivise best practices e strumenti didattici per l’educazione civica, la transizione digitale, la cybersicurezza e le competenze strategiche nei processi decisionali. Insieme ad altre istituzioni pubbliche e private, verranno avviati tavoli di lavoro intersettoriali per collegare ricerca, industria e politiche pubbliche su temi di interesse nazionale, europeo e internazionale.

Rafforzamento delle Capacità Strategiche e Contrasto alla Disinformazione

Si intende anche lavorare per il rafforzamento delle capacità strategiche e manageriali, promuovendo borse di studio, premi e percorsi di mentoring per giovani ad alto potenziale, in linea con le priorità nazionali ed europee. L’accordo si propone, inoltre, di contrastare la disinformazione e la guerra cognitiva attraverso moduli didattici, simulazioni e laboratori OSINT. Le istituzioni, le imprese, gli enti del Terzo Settore, le pubbliche amministrazioni e i media saranno supportati nella costruzione di competenze digitali critiche e capacità di difesa informativa.

Valerio De Luca, Presidente della Fondazione AISES ETS e Direttore Generale della SPES Academy, ha commentato: “In un tempo frammentato e instabile, la formazione è una nuova frontiera della sicurezza nazionale. Bisogna educare per difendere, formare e governare. La qualità delle nostre leadership future dipenderà dalla nostra capacità di insegnare a discernere, analizzare e decidere in contesti incerti e opachi. L’intelligence, come grammatica invisibile della complessità, è una delle chiavi per costruire questa nuova consapevolezza”.

Mario Caligiuri, Presidente della Società Italiana di Intelligence, ha aggiunto: “Ogni organizzazione funziona principalmente in base a chi la gestisce e a chi la rappresenta. Pertanto, la formazione delle élite è vitale per le democrazie contemporanee in un contesto in cui sono in evidente affanno rispetto agli stati autoritari, alle multinazionali finanziarie e digitali, alle organizzazioni criminali e terroristiche. In tale quadro, è imprescindibile lo studio dell’intelligence, che rappresenta la forma di intelligenza umana più raffinata che consente di andare al di là delle apparenze”. La formazione si svolgerà in sedi istituzionali, a testimonianza della visione scuola-sistema Paese, per una “Gnosis dell’intelligence” destinata a formare decisori pubblici e privati capaci di affrontare le sfide globali e difendere l’interesse nazionale.