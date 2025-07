Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, ha dichiarato che l’introduzione dei dazi al 15% rappresenterà un duro colpo per il Brunello, il simbolo principale del Made in Italy enologico negli Stati Uniti, mettendo a dura prova la tenuta delle aziende del settore.

Secondo Bartolommei, in attesa di conoscere la lista definitiva dei prodotti esentati, è chiaro che l’applicazione del dazio rallenterà significativamente le esportazioni verso il mercato americano, che rappresenta il 30% del fatturato internazionale del Brunello, con oltre 3 milioni di bottiglie esportate.

Nel contesto attuale, sarà complicato, se non impossibile, riallocare rapidamente le scorte invendute su altri mercati. Per questa ragione, Bartolommei sollecita l’avvio rapido di nuovi negoziati commerciali, partendo dal Mercosur, per aprire alternative di sbocco per i produttori.

Lamberto Frescobaldi, presidente dell’Unione Italiana Vini, stima che i dazi americani al 15%, in vigore a partire dall’1 agosto, non solo danneggeranno i produttori italiani per circa 317 milioni di euro in un anno, ma potrebbero arrivare a un impatto economico di 460 milioni in caso di ulteriore svalutazione del dollaro.

Inoltre, per i partner commerciali oltreoceano, il mancato guadagno potrebbe raggiungere quasi 1,7 miliardi di dollari, sottolineando così la pesante ricaduta economica del provvedimento sul comparto enologico italiano.

Lamberto Frescobaldi ha rivolto un appello alle istituzioni italiane e comunitarie:

“È necessario adottare misure efficaci per tutelare un settore che aveva conosciuto una forte crescita grazie alla domanda statunitense.”

Le analisi dell’Uiv evidenziano che a inizio anno una bottiglia italiana con un costo di produzione di 5 euro veniva venduta negli Stati Uniti a 11,5 dollari. Oggi, con l’aggiunta del dazio e la svalutazione del dollaro, il prezzo si avvicina ai 15 dollari, con un aumento complessivo del 186%. Nel settore della ristorazione, questa stessa bottiglia potrebbe arrivare a costare circa 60 dollari.

Paolo Castelletti, segretario generale dell’Uiv, ha espresso un giudizio critico sull’accordo:

“Un dazio al 15% è certamente più contenuto rispetto all’ipotesi iniziale del 30%, ma resta comunque molto superiore all’assenza totale di dazi a cui eravamo abituati.”

Secondo l’Osservatorio Uiv, circa il 76% delle 482 milioni di bottiglie italiane esportate negli Stati Uniti nel 2023 – corrispondenti a 366 milioni di pezzi – sono esposte al rischio di dazi superiori al 20%. Tra le aree più colpite spiccano il Moscato d’Asti con un impatto del 60%, il Pinot grigio al 48%, il Chianti Classico al 46%, i vini rossi toscani Dop al 35%, quelli piemontesi al 31%, il Brunello di Montalcino, il Prosecco al 27% e il Lambrusco.

Lamberto Frescobaldi, che è anche presidente della Marchesi Frescobaldi, ha commentato:

“Questo colpo è importante, ma ciò che temevo maggiormente sarebbe stata una frammentazione europea, con ogni Paese che agisse autonomamente. Non siamo soddisfatti, veniamo da una situazione di dazi quasi trascurabili che ora diventano rilevanti. La storia ci insegna che le difficoltà passate sono state superate e confido che anche questa fase non sarà di lunga durata.”