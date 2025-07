Next Geosolutions (NextGeo), operatore specializzato nei servizi di indagine offshore, ha annunciato la firma di un accordo quadro di cinque anni con il colosso energetico TotalEnergies. L’intesa mira a stabilire una relazione di lungo termine, di natura non esclusiva, volta a supportare i progetti offshore globali di TotalEnergies.

Rafforzamento e Standardizzazione Operativa

Secondo quanto riportato in una nota, l’accordo si propone di sfruttare l’expertise tecnica e le capacità operative di NextGeo, contestualmente migliorando l’efficienza dei processi e standardizzando le pratiche contrattuali tra le due aziende. Le operazioni saranno condotte utilizzando l’avanzata flotta offshore di proprietà di NextGeo. Questo partenariato rafforza la posizione di NextGeo come partner di fiducia per le campagne di indagini subsea e segna un’espansione strategica verso aree geografiche chiave a livello globale.

Le Dichiarazioni del CEO Ranieri

Giovanni Ranieri, CEO di Next Geosolutions, ha commentato l’accordo con soddisfazione: “L’assegnazione di un accordo quadro di lungo periodo da parte di TotalEnergies rappresenta un traguardo significativo per la nostra Società, consentendoci di cogliere nuove opportunità di business. Questo accordo, inoltre, ci offre l’opportunità di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a livello internazionale”.