Mfe ha deciso di aumentare il corrispettivo della propria offerta pubblica di acquisto volontaria su ProSiebenSat.1, portandolo a 4,48 euro in denaro, valore che resta invariato, a cui si aggiunge una componente in natura corrispondente a 1,3 azioni MFE A. Il periodo per aderire all’offerta resterà aperto fino al 13 agosto alle ore 24:00 (ora locale di Francoforte sul Meno) o alle ore 18:00 (ora locale di New York), salvo eventuali proroghe.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, ha commentato in una nota:

“Abbiamo deciso di migliorare la nostra offerta su ProSiebenSat.1. Non perché la proposta iniziale fosse insufficiente, ma perché crediamo fermamente nel progetto industriale che supportiamo da anni in qualità di principali azionisti.”

Pier Silvio Berlusconi ha poi aggiunto:

“Rimaniamo convinti del valore dell’iniziativa, nonostante i risultati attuali di ProSiebenSat.1 rendano ancor più urgente intervenire e attuare una nuova strategia. Se esistessero soluzioni alternative migliori, saremmo pronti a valutarle, ma attualmente il nostro è l’unico piano concreto per garantire un broadcaster europeo indipendente, credibile e competitivo.”