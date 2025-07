Nel programma quinquennale presentato recentemente dal sindaco di Merano, Katharina Zeller, al consiglio comunale, la sostenibilità e il benessere dei cittadini rappresentano i cardini della strategia turistica. Il documento sottolinea come il turismo sia il settore economico principale della città, fondamentale non solo per la creazione di posti di lavoro, ma anche per il sostegno all’intera economia locale.

Per consolidare la vocazione turistica della città in maniera duratura, la giunta intende adottare una visione lungimirante che privilegi la qualità sulle quantità. I flussi dei visitatori giornalieri verranno quindi regolati con attenzione, per garantire ai turisti un’esperienza autentica, rispettosa dell’ambiente naturale e delle esigenze della popolazione residente.

Incremento della tassa di soggiorno per finanziare la cittadinanza

Gestire e orientare i flussi turistici significa affrontare anche a Merano il problema dell’overtourism. La proposta di Katharina Zeller prevede l’elaborazione di un piano integrato di sviluppo turistico all’interno di una più ampia strategia comunale. Fondamentale sarà la collaborazione con l’Azienda di soggiorno per definire un percorso condiviso e coerente.

Tra le misure principali rientra un aumento concordato della tassa di soggiorno. L’obiettivo è generare maggiori entrate da reinvestire direttamente a vantaggio della cittadinanza, bilanciando così l’impatto del turismo con benefici tangibili per chi vive in città. In sostanza, se il turismo continua ad essere protagonista, deve altresì tradursi in vantaggi concreti per i residenti e non solo in fonti di disagi.

Contenere il turismo per preservare la qualità della vita

Katharina Zeller ha inoltre evidenziato l’importanza di trovare un equilibrio tra le esigenze turistiche e quelle della popolazione residente.

“Non possiamo negare che il turismo a Merano sia fondamentale, ma è indispensabile contemperarlo con le necessità dei cittadini attraverso politiche di destagionalizzazione che distribuiscano i flussi in modo più omogeneo durante l’anno e allevino la congestione urbana. Bisogna evitare di superare una soglia oltre la quale i residenti percepiscano degrado e fastidio verso i visitatori, garantendo al contempo che il turismo porti vantaggi economici concreti.”

Questo approccio è strettamente connesso alla gestione del traffico, altro tema centrale nel programma della giunta. È prevista una rapida attuazione del Piano urbano della mobilità con priorità alle iniziative volte a ridurre il traffico conseguente all’apertura, nel prossimo anno, della nuova circonvallazione nord-ovest.

Tra gli interventi attesi, vi sono misure volte a limitare la circolazione degli autoveicoli privati, incluse quelle dei turisti, incentivando l’uso dei mezzi pubblici. Particolare attenzione sarà dedicata all’estensione della Zona a traffico limitato (ZTL) a via delle Corse, attualmente penalizzata dal traffico e dalle fermate degli autobus di linea.