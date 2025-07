La dura presa di posizione del centrodestra di Pesaro mette in discussione non solo la linea difensiva di Ricci, ma rilancia la domanda sul livello di controllo e trasparenza nelle amministrazioni locali, un tema che interessa l’intero Paese in questa fase politica.

Matteo Ricci ha preso subito la parola per offrire la sua versione dei fatti agli elettori e agli alleati, con l’intento di attenuare le accuse che gli sono state mosse e di ridimensionarne l’impatto mediatico. Ora si concentra in vista dell’appuntamento cruciale di mercoledì, giorno in cui dovrà presentarsi davanti agli inquirenti e che lui stesso attende con determinazione: «Non vedo l’ora di rispondere».

Nonostante la recente iniziativa pubblica sulla spiaggia di Ancona, denominata «Ricci on the beach» e caratterizzata dalla presenza di una barca “mangiaplastica”, l’agenda del candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra, ampio anche del sostegno del M5S, è per ora scarica. Dal suo staff arrivano segnali di sicurezza e ottimismo: «Abbiamo già visitato quasi tutti i Comuni, il programma è pronto e anche l’alleanza è definita».

Tuttavia, con l’avvicinarsi delle elezioni fissate per il 28 e 29 settembre, di norma gli impegni dei candidati si intensificano, ma Ricci, coinvolto da meno di una settimana in un’inchiesta per corruzione legata a affidamenti diretti da 500 mila euro a due associazioni culturali durante il suo mandato come sindaco di Pesaro, sta rallentando il ritmo. Sono stati rinviati appuntamenti televisivi già programmati e il resto della sua agenda è in fase di definizione.

L’obiettivo principale è mantenere la concentrazione sulle dichiarazioni che dovrà fornire alla Procura, ma anche, probabilmente, evitare un’eccessiva esposizione mediatica. A contrastare la ricostruzione fornita da Ricci — «Sono completamente estraneo, non mi sono mai occupato degli affidamenti dei lavori e, nel peggiore dei casi, ho sbagliato a fidarmi di un collaboratore» — è il centrodestra di Pesaro, che si sta mobilitando fortemente.

Secondo gli avversari politici, «È troppo semplice attribuire ogni responsabilità a Massimiliano Santini», il collaboratore per gli eventi e principale indagato nella vicenda, evidenziando come «Ricci ne fosse a conoscenza».

Giulia Marchionni, avvocata e consigliera comunale di una lista civica di opposizione, ha spiegato: «Abbiamo ricostruito per mesi i documenti e, sulla base dell’informazione di garanzia proveniente dalla Procura, emerge un quadro dettagliato che richiede ulteriori approfondimenti».

Una fase delicata nella campagna elettorale

L’indagine che coinvolge Ricci rappresenta un elemento di grande rilevanza a pochi mesi dal voto regionale, creando una situazione complessa all’interno del centrosinistra. Il rallentamento degli impegni è una strategia che punta a tutelare l’immagine del candidato e a prepararsi nel modo migliore all’audizione in Procura.

Il tema degli affidamenti diretti e della trasparenza nella gestione pubblica è tornato al centro del dibattito politico regionale, con tutte le forze in campo decise a confrontarsi su questo punto, che assume un ruolo cruciale non solo per la campagna elettorale, ma anche per la governance futura della Regione.

Nei prossimi giorni, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alla strategia del centrosinistra e alle possibili evoluzioni della coalizione che sostiene Ricci, così come alle eventuali mosse del centrodestra, in vista del voto di fine settembre.

Il ruolo dei collaboratori e la trasparenza

La vicenda degli affidamenti diretti ha acceso i riflettori sulle responsabilità gestionali e sul rapporto di fiducia tra un sindaco e i suoi collaboratori. Nel caso di Ricci, si pone l’accento su come si possa delegare ampiamente senza perdere controllo e responsabilità politiche.

La dura presa di posizione del centrodestra di Pesaro mette in discussione non solo la linea difensiva di Ricci, ma rilancia la domanda sul livello di controllo e trasparenza nelle amministrazioni locali, un tema che interessa l’intero Paese in questa fase politica.

La collaborazione con le associazioni culturali coinvolte, e la modalità con cui sono stati gestiti gli incarichi, saranno al centro delle verifiche della Procura, mentre il candidato del centrosinistra si prepara a chiarire ogni ombra durante l’audizione ufficiale.

Prospettive elettorali e sfide future

L’inchiesta e l’evoluzione della situazione giudiziaria avranno un impatto significativo sul voto regionale e potrebbero influenzare le strategie future di tutte le forze politiche coinvolte. Sarà fondamentale monitorare l’esito delle indagini e la reazione dell’elettorato.

Il confronto elettorale nelle Marche si annuncia pertanto intenso e caratterizzato da una maggiore attenzione alle questioni legate alla legalità e alla trasparenza, temi che continueranno a incidere sul dibattito politico locale e nazionale.

Emergono conferme a quanto sostenuto da tempo: Ricci non può affermare di non conoscere l’associazione Opera Maestra, citata nelle delibere di giunta passate per le mani di sindaci e assessori.

L’opposizione cittadina aveva chiesto l’istituzione di una commissione di inchiesta, proposta respinta dalla maggioranza, e successivamente aveva convocato l’ex sindaco per farlo rispondere della vicenda davanti alla commissione Trasparenza del Comune. Tutte queste istanze sono state rigettate. Ora, tuttavia, le domande arrivano dagli inquirenti. È infatti previsto per oggi l’interrogatorio del collaboratore dell’ex sindaco, Santini. Un altro “superindagato”, Stefano Esposto, presidente di due associazioni culturali, convocato sabato scorso, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Nel frattempo, le strategie politiche si stanno muovendo anche nelle altre cinque regioni che si apprestano al voto. Ieri la segretaria Elly Schlein ha lanciato un segnale distensivo dalla Campania, a seguito di una durissima critica di Vincenzo De Luca — che aveva definito “inadeguato” il probabile candidato alla sua successione, Roberto Fico. Schlein ha infatti dichiarato:

“Stiamo lavorando per definire alleanze più competitive e inclusive in tutte le regioni, con l’obiettivo di sconfiggere le destre. Dialoghiamo per mantenere uniti tutti i soggetti coinvolti”.

Tra questi vi è anche il M5S, che proprio in relazione alla vicenda Ricci è chiamato a prendere una decisione definitiva dopo l’interrogatorio del candidato.