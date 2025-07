Un traguardo storico per la sanità siciliana: è stato eseguito con successo il primo trapianto cardiaco prelevato da un donatore a cuore fermo (DCD controlled). La procedura, estremamente complessa e finora attiva solo in pochi centri altamente specializzati in Italia, ha ridato speranza a un paziente e conferma l’eccellenza medica dell’isola.

Una Procedura All’Avanguardia

Il donatore, ricoverato presso il reparto di Anestesia e Rianimazione del ‘Civico-Di Cristina Benfratelli’ di Palermo, diretto da Vincenzo Mazzarese, presentava una lesione cerebrale irreversibile. Seguendo i rigidi protocolli per la donazione DCD, il paziente è stato sottoposto a circolazione extracorporea (Ecmo) presso l’Ismett prima del prelievo degli organi. L’utilizzo dell’Ecmo è cruciale per minimizzare i danni dovuti all’ischemia cardiaca durante l’arresto, un periodo in cui il cuore non riceve ossigeno. Questo richiede competenze avanzate, perfetta sincronizzazione tra le équipe e una gestione clinica estremamente sofisticata.

Il Successo dell’Intervento e la Sinergia tra Ospedali

Il paziente trapiantato presso Ismett è stato già dimesso ed è in ottime condizioni cliniche. “Un risultato – affermano le direzioni strategiche delle due aziende sanitarie – che si deve alla generosità della famiglia del donatore e che ha permesso a qualcun altro di tornare alla vita.” Le attività sono state coordinate dal Centro Regionale Trapianti (CRT) della Sicilia.

Giorgio Battaglia, coordinatore regionale CRT Sicilia, sottolinea: “Si tratta del raggiungimento di una meta scientifica importante, che si deve alla generosità dei familiari del donatore… È molto importante continuare a investire sulla cultura della donazione, obiettivo trasversale, rispetto al quale è stato massimo l’impegno profuso in questi anni dai nostri operatori al fine di informare e sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti.”

Nuove Speranze per i Pazienti Siciliani

Antonino Scafidi, direttore dell’unità operativa complessa CRTO del ‘Civico-Di Cristina Benfratelli’, spiega che “in precedenza… questo tipo di trapianto aveva riguardato il prelievo di altri organi, come ad esempio reni o fegato, ma non il cuore. È un traguardo che oggi offre speranze di vita a tanti pazienti in lista di attesa.” La gestione anestesiologica ha richiesto un monitoraggio avanzato e continuo.

Gaetano Burgio, responsabile dell’Unità di Anestesia e Sala Operatoria presso Ismett, evidenzia la “collaborazione straordinaria tra professionisti altamente qualificati… La perfetta integrazione tra le équipe dell’Azienda Ospedaliera Civico e di Ismett ha permesso di affrontare una procedura innovativa e delicata, confermando il valore aggiunto della sinergia tra le nostre strutture.”

Michele Pilato, direttore del Centro Cuore di Ismett, definisce l’intervento un “formidabile traguardo per la Sicilia e una dimostrazione che la nostra regione è in grado di esprimere percorsi organizzativi e standard assistenziali sanitari al livello delle migliori eccellenze nazionali ed internazionali.” Sergio Sciacca, responsabile del programma di trapianto di cuore di Ismett, aggiunge che è stato un “intervento complesso… reso possibile grazie ad un team multidisciplinare costituito da chirurghi, cardiologi, anestesisti, perfusionisti, infermieri specializzati, psicologi e fisioterapisti e dall’utilizzo delle tecnologie più avanzate.” Ricorda come, in un trapianto DCD, il cuore resti fermo per almeno 20 minuti, rendendo la procedura ancora più critica.