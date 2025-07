Alle 9:40 di sabato 28 luglio 1945, il comandante William Franklin Smith sorvolava New York a bordo del suo bombardiere Mitchell B-25. Quello che sembrava un consueto volo di trasferimento tra basi aeree si trasformò in una tragedia. L’esperto pilota, veterano di guerra con il grado di tenente colonnello, sottovalutò il rischio causato da una fitta foschia che avvolgeva Manhattan, riducendo la visibilità quasi a zero.

Nonostante la scarsa visibilità, Smith manteneva la sicurezza nella sua apparente navigazione, affidandosi alle qualità del suo Mitchell B-25, un aereo molto apprezzato per manovrabilità e affidabilità. Questo velivolo era divenuto celebre come mezzo scelto dal generale James Doolittle per il celebre raid su Tokyo nell’aprile del 1942, una risposta diretta all’attacco giapponese a Pearl Harbor.

Convinto di essere ormai vicino alla destinazione e sulla rotta corretta, il comandante iniziò a perdere quota senza rendersi conto, a causa della nebbia, di trovarsi ancora sopra il cuore di Manhattan. Quando infine affacciò lo sguardo verso il lato nord dell’Empire State Building, non c’era più tempo per correggere la traiettoria.

L’impatto con l’edificio fu drammatico: il bombardiere si schiantò violentemente tra il settantanovesimo e l’ottantesimo piano del grattacielo, allora il più alto al mondo. Il pilota perse immediatamente la vita, insieme a tredici persone che si trovavano negli uffici del National Catholic Welfare Council.

I vigili del fuoco di New York intervennero tempestivamente, riuscendo a domare le fiamme e limitare i danni causati dall’incendio provocato dall’impatto.

L’incidente è avvenuto in pochissimo tempo. Alcune componenti dell’aereo si sono staccate durante l’impatto, creando complicazioni. Uno dei due motori in fiamme del B-25 ha attraversato l’Empire State Building e si è schiantato su un edificio sottostante.

L’altro motore, insieme a un carrello, è invece precipitato nella tromba degli ascensori. Uno di questi è caduto per ben settantacinque piani, ma l’operatrice Betty Lou Oliver ha potuto salvarsi grazie all’efficienza del sistema frenante e a un vero e proprio miracolo. La sua sopravvivenza le ha permesso di entrare nel Guinness dei primati.

La scena di questa sciagura, immortalata solo da alcune fotografie in bianco e nero, non può essere paragonata alla tragedia trasmessa in diretta televisiva l’11 settembre 2001. Tuttavia, anche nel 1945 la situazione avrebbe potuto essere molto più drammatica.

A causa della crisi economica degli anni precedenti e delle restrizioni dovute al periodo bellico, molti uffici dell’Empire State Building erano sfitti, riducendo significativamente il numero di persone presenti nell’edificio al momento dell’impatto.

Un’altra differenza sostanziale rispetto alle Twin Towers è legata ai materiali utilizzati per la costruzione: sebbene più antiquati, essi erano meno infiammabili. Questo ha permesso alla struttura dell’Empire State Building di resistere all’urto senza subire danni irreparabili e senza crollare tra le fiamme.

Al termine dell’evento, l’unico elemento che accomuna le due tragedie è l’eroismo dei pompieri di New York, il cui intervento è stato fondamentale in entrambi i casi.