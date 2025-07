L’andamento dell’euro ha rappresentato un indicatore chiave delle tensioni tra gli investitori: la valuta unica ha registrato una discesa progressiva, perdendo oltre un punto percentuale rispetto al dollaro e scendendo sotto quota 1,16, segnando la performance più negativa da maggio scorso. In contemporanea, la conclusione rapida degli accordi commerciali con l’Europa e il Giappone ha invece rafforzato il dollaro, riflettendo il giudizio del mercato su chi abbia raccolto i maggiori vantaggi nella questione dei dazi.

Nigel Green, amministratore delegato della società di consulenza finanziaria deVere, ha commentato:

“L’Europa ha evitato un disastro, ma si è intrappolata in un accordo squilibrato e ad alto rischio, senza una chiara via d’uscita.”

Secondo le stime di Pimco, la crescita dell’Eurozona potrebbe subire una contrazione di quasi un punto percentuale, con l’economia che si avvicinerebbe quasi alla stagnazione nei prossimi due trimestri. Scope Ratings ha qualificato l’intesa come un modo per evitare “una guerra commerciale totale” ma sottolinea che non ristabilisce la fiducia nei rapporti commerciali transatlantici, aprendo dunque la porta a “una certa perdita economica duratura”, sebbene con un impatto contenuto nel breve periodo.

Dopo una partenza positiva, i timori sull’andamento economico hanno spinto le borse a virare al ribasso, soprattutto per i titoli più legati all’export, come quelli dei settori automobilistico, alimentare e della difesa. In controtendenza sono rimasti alcuni comparti come quello dei semiconduttori, ancora esenti dai dazi.

La borsa di Francoforte, più penalizzata (-1%) in Europa, ha risentito della forte esposizione dell’economia tedesca all’export. Invece, Parigi e Londra hanno limitato le perdite (-0,4%), mentre Milano ha chiuso sostanzialmente invariata, sostenuta dagli acquisti sul settore bancario, che hanno compensato le vendite su Iveco (-3,8%), Leonardo (-2,9%), Stellantis (-2,7%) e Campari (-2,6%).

Positivo l’andamento dei titoli di Stato, i quali potrebbero beneficiare, in caso di rallentamento dell’economia, di un’ulteriore riduzione dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. I rendimenti dei BTP decennali sono scesi al 3,5% mentre lo spread con il Bund si è ristretto a 81 punti base.