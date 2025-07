Fincantieri, nella foto l’a. d. Pierroberto Folgiero, leader mondiale della cantieristica ad alta complessità, ha annunciato di aver completato con successo il collocamento e l’erogazione di un finanziamento senior unsecured a medio lungo termine denominato “Schuldschein“.

Dettagli dell’Operazione

Il finanziamento, regolato da legge tedesca, ha visto la sottoscrizione di 16 banche e istituzioni finanziarie, sia nazionali che internazionali. L’operazione prevede tranche con scadenze a tre anni (luglio 2028) e a cinque anni (luglio 2030), per un importo complessivo di 395 milioni di euro. La forte domanda ha permesso a Fincantieri di superare ampiamente il target iniziale di importo e di ottenere tassi di interesse nella parte bassa della fascia stabilita, confermando l’attrattiva dell’azienda sul mercato finanziario. Le clausole del contratto sono in linea con gli standard di Fincantieri e non prevedono covenant finanziari, garantendo flessibilità operativa.

Benefici Strategici per il Gruppo

Lo Schuldschein consente al Gruppo Fincantieri di estendere la vita media del debito a condizioni finanziarie vantaggiose. Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento perseguita dal Gruppo. Tale successo è un effetto del rafforzato posizionamento competitivo e della crescente riconoscibilità della strategia industriale e dell’equity story di Fincantieri. La transazione amplia le forme tecniche di accesso al mercato dei capitali, non solo garantendo una maggiore diversificazione, ma anche un miglioramento del costo medio del debito.

Fincantieri è stata supportata da BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft e UniCredit Bank GmbH in qualità di banche arrangers, e dallo studio legale Hogan Lovells come legal advisor.