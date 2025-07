Le aziende prevedono di assumere 2,94 milioni di lavoratori nel primo semestre del 2025, registrando un incremento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questi dati emergono dal primo “Report sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro in Italia – I semestre 2025”, elaborato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) e Unioncamere.

Il settore dei servizi guida la crescita delle assunzioni, rappresentando il 72% delle entrate lavorative previste. In particolare, i comparti del turismo, alloggio e ristorazione, insieme al commercio, che complessivamente totalizzano 1,078 milioni di nuove assunzioni, mostrano tendenze molto positive con incrementi annui del 12,5% e del 6,9% rispettivamente.

Al contrario, nei settori caratterizzati da un alto tasso di innovazione, come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e i servizi avanzati di supporto alle imprese, si prevede un numero complessivo di 206mila entrate, in calo significativo rispetto all’anno precedente, con variazioni negative del 13,4% per l’ICT e dell’8,8% per i servizi avanzati.

Il comparto industriale, comprese le costruzioni, registra invece una diminuzione delle assunzioni rispetto al primo semestre del 2024. La contrazione più marcata in termini assoluti interessa le industrie metalmeccaniche ed elettroniche, che riducono il proprio fabbisogno di circa 28mila contratti.