Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha definito questa giornata come un altro traguardo fondamentale nei collegamenti tra il Piemonte e il resto d’Europa, grazie all’apertura di un’opera attesa da anni che porta benefici importanti alle comunità locali e al territorio.

Durante la cerimonia di inaugurazione della seconda canna del tunnel del Frejus, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Philippe Tabarot, ministro dei Trasporti francese, Cirio ha evidenziato l’importanza storica di questo momento per la riapertura del Piemonte verso l’Europa.

Il presidente ha sottolineato come l’obiettivo perseguito sia stato quello di superare le difficoltà ereditate, e ha ringraziato il vicepremier Salvini per il sostegno e la determinazione dimostrati: “I valichi rappresentano strumenti fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle vallate e dell’intero territorio.”

Ha inoltre rimarcato che questa giornata segna la prosecuzione di un processo di sblocco e apertura di infrastrutture strategiche per l’economia locale.

Un periodo di importanti riaperture e progetti infrastrutturali

Alberto Cirio ha ricordato alcune tappe fondamentali recenti: “Ad aprile è stata riattivata la ferrovia del Frejus, chiusa per un anno e mezzo a causa di una frana sul territorio francese. Un mese fa è stato completato l’intervento sul tunnel del Tenda, atteso da decenni, che ha già registrato oltre 30.000 passaggi e contribuito a un aumento del 10% del turismo.”

Ha poi menzionato il via libera ricevuto da Bruxelles per la variante di Demonte e l’avvio di un tavolo di lavoro con il governo francese per il raddoppio del traforo del Monte Bianco. Infine, ha confermato che entro fine anno sarà conclusa l’autostrada Asti-Cuneo, un’opera molto attesa.

Impegno per la realizzazione di infrastrutture nonostante le difficoltà

Il presidente Cirio ha inoltre voluto sottolineare l’importanza di portare avanti i lavori anche in territori complessi, affermando che la realizzazione delle opere pubbliche è possibile mantenendo il rispetto delle regole democratiche.

Ha commentato in merito ai recenti disordini ai cantieri della Tav, specificando che il dissenso è legittimo solo se espresso nel rispetto delle norme, e ha condannato fermamente le azioni violente compiute da gruppi di delinquenti ai danni di operai e forze dell’ordine.