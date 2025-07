Le Borse europee confermano un recupero a metà giornata, supportate dall’intesa raggiunta tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, sebbene il settore della difesa risenta dell’accordo, con cali per Leonardo (-1,5%) e la tedesca Rheinmetall (-1,4%), tra le più penalizzate.

Rimangono attesi i dettagli delle imminenti trattative commerciali tra Cina e l’amministrazione Trump, mentre i futures di Wall Street mostrano segnali positivi. L’attenzione della settimana si concentra poi sulla riunione della Federal Reserve prevista per mercoledì: non sono previste modifiche ai tassi di interesse, ma non si esclude un possibile cambio di tono da parte del governatore Jerome Powell in settembre.

L’indice di riferimento europeo, lo Stoxx 600, avanza di mezzo punto percentuale con un trend particolarmente favorevole per il settore tecnologico. A Milano, il Ftse Mib guadagna lo 0,96%, rafforzandosi intorno a quota 41.121 punti. Spicca la performance di StMicroelectronics (+3,17%), seguita dal comparto bancario che si distingue con BPER (+2,78%) dopo la conclusione dell’offerta pubblica di acquisto e scambio sulla Popolare di Sondrio (+0,88%). In evidenza anche Banco BPM (+2,71%), protagonista nel risiko bancario nonostante il passo indietro di Unicredit (+2,16%). Fuori dal paniere principale, segnali di turbolenza per MFE A, che perde il 5,3% dopo il rilancio su Prosieben, mentre quest’ultima avanza dell’11,58%.

Più contenute le variazioni sulle altre piazze europee: Francoforte registra un modesto aumento dello 0,23%, con il settore automobilistico che ha mostrato segni di debolezza dopo un avvio positivo. Parigi sale dello 0,53%, mentre Londra segna una leggera flessione dello 0,08%.

Lo spread tra i titoli di Stato continua a ridursi, aggiornandosi sui livelli più bassi dal settembre 2008. Il differenziale tra il BTP e il Bund tedesco oscilla intorno agli 82 punti base, con il rendimento del decennale italiano stabile al 3,51%.

Nel comparto delle materie prime, il petrolio mostra un incremento: il WTI si avvicina ai 66 dollari al barile con un rialzo dell’1,2%, mentre il Brent supera i 69 dollari (+1,1%). In calo invece il prezzo del gas, che perde l’1,4%, con i contratti TTF attestati a circa 32 euro per megawattora.

La moneta unica europea si mantiene debole nei confronti del dollaro, scambiandosi a 1,1651 sul biglietto verde.