La prossima edizione di BITUS – Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica Fuori dalla Classe, in programma a Napoli, presso la Città della Scienza, dall’1 al 3 ottobre, si aprirà all’insegna dell’impegno civile. L’evento ospiterà due figure di spicco, Emanuela Castaldo e Anna Malinconico, che animeranno la sezione “Educational” con una profonda riflessione sulla violenza di genere.

Questa scelta non è casuale: “BITUS” si conferma non solo come vetrina per le migliori proposte educative e turistiche rivolte al mondo scolastico, ma anche come una piattaforma di pensiero, ascolto e azione collettiva. Qui, cultura e formazione si fondono per costruire una cittadinanza più consapevole.

Emanuela Castaldo, attrice, autrice e attivista, porterà a BITUS una testimonianza cruda e poetica, in un equilibrio tra parola scritta e performance scenica. Il suo libro, “I pensieri di una donna scalza”, è un’autobiografia toccante che ripercorre il dramma della violenza domestica vissuta in prima persona e il suo lungo percorso di liberazione. Castaldo ha scelto di raccontarsi senza veli, usando un linguaggio diretto ma carico di grazia e potenza, per rompere il silenzio che spesso circonda le vittime e dare voce a chi non riesce a parlare. Il suo intervento a BITUS si tradurrà in una lettura performativa che unirà teatro e testimonianza, corpo e parola, promettendo un’esperienza emotiva profonda per studenti, insegnanti e famiglie.

L’altra ospite di rilievo è Anna Malinconico, sociologa ANS, formatrice ed esperta di politiche di genere, da anni in prima linea nei centri antiviolenza della Campania. Il suo nuovo libro, “Io non mi salvo da sola”, edito da Mea, offre una riflessione lucida e strutturata sulle cause profonde della violenza maschile contro le donne, basata su centinaia di storie vere raccolte sul campo. Malinconico intreccia analisi sociale, dati statistici, testimonianze dirette e riflessione politica, proponendo una lettura sistemica del fenomeno: non solo come emergenza, ma come problema strutturale che permea educazione, cultura, relazioni familiari, linguaggi pubblici e istituzioni. Il libro è pensato sia per chi lavora con i giovani – docenti, educatori, dirigenti – sia per chi desidera dotarsi di strumenti per prevenire, riconoscere e intervenire.

Scuola, Società e Nuove Visioni

Il dialogo tra Castaldo e Malinconico non è un semplice momento del programma, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. BITUS 2025 si afferma così come uno spazio in cui la scuola si apre al mondo, si connette ai temi cruciali del presente e accoglie le sfide educative con strumenti nuovi e visioni condivise.

BITUS, ideato da Domenico Maria Corrado e organizzato da Tappeto Volante de I Mercanti d’Arte S.r.l. con CoopCulture, e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, si prepara dunque a offrire un’edizione ancora più ricca e significativa, dove ogni evento rappresenta un tassello di un progetto educativo ampio, profondo e necessario.