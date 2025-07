Il provvedimento prevede uno stanziamento garantito fino al decimo anno di vita del bambino, affiancato da un assegno dedicato alle madri che rientreranno nel mondo del lavoro.

«La scadenza è il 31 luglio, con possibilità di proroga fino all’approvazione definitiva. Ma ci arriveremo in anticipo», aveva dichiarato con decisione venerdì mattina il presidente del consiglio provinciale Claudio Soini. Un’affermazione quasi in risposta a chi, pochi passi più avanti, calcolava con attenzione i tempi necessari per discutere i 17 mila emendamenti ostruzionistici presentati: «Arriveremo a Ferragosto», sostenevano dal centrosinistra. Alla fine, Soini ha avuto ragione.

All’una e quarantacinque di sabato notte la coalizione di opposizione, guidata dal leader dell’Alleanza democratica e autonomista (ADA) Francesco Valduga e composta da Partito Democratico, Campobase, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento Casa e Autonomia, con il supporto esterno di Onda, ha firmato una decina di emendamenti che riguardano dodici articoli. Dopo settimane di intense trattative mediare dagli assessori Achille Spinelli e Mario Tonina, il consiglio provinciale ha approvato il disegno di legge relativo all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento (PAT) per gli anni 2025-2027 con 20 voti a favore della maggioranza e 13 contrari dell’opposizione.

Nonostante le tensioni interne alla maggioranza, il bonus per il terzo figlio è stato confermato senza modifiche sostanziali. Questa misura, pilastro della strategia del presidente Fugatti, assicura uno stanziamento fino al decimo anno di età del bambino e prevede anche un assegno per le madri che torneranno a lavorare. Il fondo complessivo ammonta a 36 milioni di euro, permettendo a una famiglia di ricevere fino a 7.200 euro all’anno.

L’unica modifica rilevante frutto delle trattative è stata un emendamento proposto da Carlo Daldoss (La Civica), secondo cui una mensilità annuale dovrà essere destinata a un fondo previdenziale.

La posizione di Fratelli d’Italia

I consiglieri di Fratelli d’Italia, con il capogruppo Daniele Biada e l’assessora Francesca Gerosa, hanno deciso di non partecipare al voto su una misura che il partito aveva contrastato per diverse settimane. Biada ha commentato:

«È fondamentale rispettare l’equilibrio interno alla maggioranza. Non mi è stato imposto di votare una misura in cui non crediamo; tuttavia, abbiamo trovato una soluzione condivisa. Non si è trattato di alcun baratto, ma di un clima collaborativo e sereno.»

Questa posizione si riflette anche nel comportamento del primo partito nazionale, che ha mantenuto una linea prudente nei confronti della nuova normativa.

Il disegno di legge finale è stato approvato con il bonus fugattiano mantenuto intatto. Biada ha spiegato:

“Non volevo mettere in difficoltà la maggioranza con un emendamento. Condivido 47 punti su 48 dell’assestamento di bilancio, il mio voto favorevole non è mai stato in dubbio.”

Inoltre, Biada ha ottenuto l’approvazione di due emendamenti e tre ordini del giorno, tra cui l’ampliamento degli indennizzi per i danni causati da tutte le specie della fauna selvatica (e non più solo dagli orsi), e un ulteriore stanziamento da parte della giunta destinato ai trasporti per persone con disabilità.

Dalle iniziative della maggioranza sono arrivati diversi consensi: è stato approvato un emendamento di Walter Kaswalder (Patt) per istituire un fondo di garanzia finalizzato al recupero di alloggi per lavoratori — definito dal PD come “nulla di operativo” — e un altro emendamento da 100 mila euro destinato a progetti che supportano le scelte professionali dei neo-laureati.

È stato inoltre accolto un emendamento di Eleonora Angeli (Noi Trentino), che destina 400 mila euro a iniziative di inclusione nelle scuole dell’infanzia. Da segnalare anche due emendamenti proposti dal leghista Roberto Paccher: il primo incrementa da 2 a 3 chili la quantità giornaliera consentita per la raccolta di funghi, mentre il secondo, approvato con il sostegno della maggioranza, estende il periodo di caccia alla beccaccia.

Incremento degli stanziamenti per interventi sociali e familiari

Gli interventi economici complessivi sono stati ridefiniti raggiungendo un totale di 18 milioni di euro. Di questi, 10 milioni erano richieste avanzate da Ada durante le trattative, mentre le ultime modifiche hanno aggiunto ulteriori risorse: 1,5 milioni di euro all’anno, più 2 milioni all’anno per il periodo contrattuale 2025-2027, saranno destinati agli operatori socio-sanitari.

La sezione dedicata alle politiche abitative è stata rinominata in “politiche della casa e della famiglia”. Nello specifico, vengono stanziati 2 milioni di euro all’anno fino al 2027 per sostenere le famiglie nel loro progetto di vita, attraverso interventi definiti con delibere della Giunta provinciale.

Tra le misure più significative proposte dall’opposizione vi è un emendamento dedicato agli aiuti umanitari per Gaza. Secondo il testo, la Provincia si dichiara disponibile a partecipare ad iniziative promosse dal Governo nazionale per affrontare l’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza, autorizzando una spesa di 400 mila euro per il 2025, a fronte dei 500 mila euro richiesti.

Fondi aggiuntivi per istruzione e ambienti scolastici

Un milione di euro è stato destinato alle relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (750 mila euro) e all’istruzione prescolastica (250 mila euro), tema per cui la minoranza aveva richiesto maggiori risorse, in particolare per i nidi.

Un ulteriore emendamento firmato da Maule (Campobase) ha previsto uno stanziamento di 100 mila euro per la climatizzazione delle scuole, rispondendo così a un’esigenza di miglioramento degli ambienti educativi.

La controversa direttiva europea sugli habitat naturali

Al termine delle trattative, è stata inserita una misura importante legata all’attuazione dell’ultima direttiva europea sulla conservazione degli habitat naturali, in particolare riguardante il declassamento dello status di protezione del lupo a Bruxelles.

Secondo la nuova normativa, la Giunta provinciale, previa valutazione dell’Ispra e nel rispetto della necessità di mantenere la popolazione di lupi in uno stato conservativo soddisfacente, potrà autorizzare l’abbattimento controllato della specie. Questo intervento è stato sottoscritto da Valduga, Manica (PD) e Demagri (Casa Autonomia) e ha scatenato reazioni contrastanti, in particolare da parte delle associazioni animaliste.