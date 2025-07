A poche settimane dai rinnovi delle cariche del CONI e del CIP, è in distribuzione la 27esima edizione dell’Annuario della Stampa Sportiva Italiana (USSI), curato da Michele Corti e Marco Callai. La pubblicazione si propone come una fotografia aggiornata del mondo sportivo e dell’informazione di settore, con un focus sui cambiamenti dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale.

Un Censimento Completo del Movimento Sportivo e Mediale

L’Annuario USSI offre una panoramica dettagliata sull’informazione sportiva e sui suoi protagonisti: giornalisti professionisti e pubblicisti di carta stampata, agenzie, TV, radio e web. Contiene dati relativi alle redazioni nazionali e locali, oltre ai riferimenti di tutti i giornalisti sportivi.

Un censimento analogo è dedicato all’intero movimento sportivo, con una “fotografia” aggiornata di CONI e CIP, incluse le strutture nazionali e regionali delle 50 Federazioni Sportive Nazionali, delle 13 Discipline Sportive Associate, dei 14 Enti di Promozione, delle 19 Associazioni Benemerite, delle Leghe sportive e dei Corpi Militari e Civili.

Quattro i focus speciali di questa edizione: le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, i Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” e “Napoli 2026 Capitale Europea dello Sport”. L’Annuario USSI censisce inoltre gli iscritti USSI sul territorio e pubblica tutti i dati del Consiglio Nazionale e dei Gruppi Regionali dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, rinnovati nel 2025. Non manca, come da tradizione, il capitolo dei giornalisti divisi per discipline sportive di competenza e le pagine dedicate ai colleghi dell’UIGA (Automotive).

Le Stelle dello Sport in Copertina e gli Interventi Interni

La copertina dell’Annuario USSI 2025 vanta la presenza di atleti di spicco come Federica Brignone (Sport Invernali), Alice d’Amato (Ginnastica), Giovanni De Gennaro (Canoa), Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (Ciclismo), Marta Maggetti (Vela), Niccolò Martinenghi (Nuoto), Stefano Raimondi (Nuoto paralimpico), le squadre azzurre di spada femminile (Mara Navarria, Giulia Rizzo, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo) e pallavolo femminile, il 4 di coppia maschile (Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento) di Canottaggio, Elisabetta Mijno e Stefano Travisani (Tiro con l’arco).

All’interno sono presenti gli interventi di altre “stelle” dello sport italiano: Alice Bellandi (Judo), Rossella Fiamingo (Scherma), Marta Maggetti (Vela), Angela Procida (Nuoto paralimpico), Laura Rogora (Arrampicata Sportiva), Gabriel Soares (Canottaggio), Silvana Stanco (Tiro a Volo) e Stefano Travisani (Tiro con l’Arco).

Il Valore di un Annuario nell’Era Digitale

Gianfranco Coppola, presidente nazionale USSI, ha osservato: “In epoca social, multimediale, l’Annuario dell’Ussi vede, non paradossalmente, crescere di anno in anno la propria importanza e unicità. Nomi, storie, territori, imprese e scenari, con l’ampia parte dedicata a chi racconta lo sport, ne fanno uno strumento indispensabile col fascino della consultazione manuale che – non dimentichiamolo – dà l’idea di una certezza e non di una cosa ancora da verificare”.

Michele Corti, direttore dell’Annuario USSI, ha spiegato la tempistica della pubblicazione: “Abbiamo atteso le elezioni di Coni e CIP per uscire con una edizione completamente aggiornata. Censire il mondo dello sport e dei media è davvero un’impresa olimpica e la nostra medaglia sono gli attestati di stima di colleghi e dirigenti sportivi che continuano a fruire di questa guida confermandoci di esser sempre preziosa e insostituibile”.

L’Annuario, fondato nel 1995 da Gian Luigi Corti, storico dirigente dell’USSI, è un punto di riferimento per media e mondo sportivo, con una capillare distribuzione a giornalisti, dirigenti e addetti ai lavori. Gli interventi e i capitoli speciali dell’Annuario USSI 2025 saranno disponibili anche online sul sito www.annuariomediasport.it e sulla Newsletter “Media & Sport”.