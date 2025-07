Il difficile confronto in Campania sembra finalmente avanzare, nonostante il persistente passo indietro da parte di Vincenzo De Luca. È quasi sera, circa le 21:30, e dopo momenti di incertezza, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, esprime un primo giudizio positivo: “Sono stati compiuti passi avanti nelle ultime settimane”.

La Schlein sottolinea l’importanza di partire da obiettivi comuni, ponendo l’accento su due priorità fondamentali: vincere le elezioni e garantire la continuità di un’amministrazione efficiente. A tal proposito, ricorda come il dialogo e il confronto siano indispensabili per raggiungere questi fini.

L’accordo con De Luca prende forma attraverso il riconoscimento di una parte significativa del lavoro svolto dall’attuale giunta, in particolare su alcune politiche di rilievo come la gratuità del trasporto pubblico per i giovani. “Si è operato in condizioni difficili, con ostacoli come il blocco dei fondi FSC imposto dal governo, un comportamento che giudichiamo ingiusto e politicamente motivato”, afferma la segretaria dem.

Nell’ottica della collaborazione, Schlein ribadisce la necessità di coniugare innovazione con rispetto per i successi già conseguiti. Aggiunge inoltre che il confronto non deve restare circoscritto agli ambienti politici ma deve coinvolgere categorie produttive e forze lavorative, convinta che i cittadini della Campania sappiano interpretare autonomamente le proprie esigenze.

Elly Schlein ha dichiarato:

“La nostra priorità è costruire la massima unità possibile per battere le destre. Solo dopo aver definito un programma condiviso, senza pregiudizi, potremo accordarci sul candidato più forte. Non possiamo completare questo percorso in un solo giorno: l’obiettivo è ampliare l’attuale maggioranza che governa la regione. Su questo sto lavorando con impegno massimo, perché la Campania continui ad essere amministrata efficacemente da una coalizione progressista.”

Nonostante tali segnali costruttivi, risuonano ancora le dure critiche del presidente De Luca rivolte al Partito Democratico e ad alcune figure di spicco come Matteo Ricci e Antonio Decaro, che hanno rallentato il dialogo. Tuttavia, la volontà di dialogare e di raggiungere un’intesa basata su programmi concreti rimane centrale.

Il percorso per la definizione del candidato guida della coalizione appare quindi articolato e si basa principalmente sulla costruzione di un programma condiviso e sul riconoscimento dei risultati ottenuti. Solo da questa base sarà possibile aprire alla partecipazione delle categorie sociali, al fine di stabilire un progetto inclusivo e vincente per la Campania.

Il dialogo tra le principali forze progressiste della regione rappresenta un elemento chiave per contrastare efficacemente le posizioni delle forze di centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali.