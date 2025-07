Il fondo di Massimiliano Del Barba apre spunti interessanti riguardo al futuro di Brescia. Preme subito sottolineare che non condivido l’idea secondo cui la città sarebbe rimasta passive per un decennio, limitandosi a osservare con invidia la crescita di Milano. Questa differenziazione deriva non solo dalla dimensione, ma anche dal fatto che Brescia e la Lombardia Orientale hanno seguito un percorso di sviluppo alternativo rispetto al modello della metropoli meneghina.

Dal 2013, infatti, la città ha incrementato la propria attrattività, guadagnando circa 12.000 residenti al netto dei trend statistici e demografici negativi. Tale crescita ha segnato un’inversione dopo lunghi anni di decremento legato all’espansione del primo hinterland. Questo è avvenuto parallelamente all’adozione del primo Piano di Governo del Territorio (PGT) non più basato sull’espansione, ma improntato alla salvaguardia delle aree non urbanizzate e alla riduzione del carico urbanistico. Un segnale chiaro che la competitività territoriale passa più dalla qualità dei servizi che dalla semplice quantità di abitazioni.

I dati dell’ufficio Statistica mettono in luce alcune tendenze emblematiche per comprendere chi vive, o è tornato a vivere, a Brescia. La percentuale di stranieri residenti si mantiene stabile da circa quindici anni, intorno al 19-20%. La disoccupazione è contenuta e il 70% della forza lavoro attiva opera nei settori dei servizi, del commercio e della sanità. La città presenta dunque una struttura sociale composta da impiegati, operatori dei servizi e operai, con un tasso di natalità di 7,2 bambini ogni 1.000 abitanti e un progressivo invecchiamento demografico.

Questi numeri delineano un quadro preciso utile per orientare le future politiche, soprattutto in vista della pianificazione urbanistica. Allo stesso tempo, sono fondamentali per progettare e migliorare i servizi sociali, educativi e culturali, oltre che indirizzare gli investimenti pubblici. Per questo motivo, nel prossimo disegno urbanistico sarà prioritario orientare le risorse verso l’edilizia sociale, così da soddisfare il bisogno abitativo di giovani coppie e classi medie, oltre a favorire sperimentazioni innovative e mirate.

Le soluzioni abitative innovative, come il senior living, il co-housing e il badantato di quartiere, sono fondamentali per accompagnare e tutelare gli anziani nella loro perdita di autosufficienza. Questi modelli convivono con l’inevitabile esigenza di salvaguardare la biodiversità, mitigare i cambiamenti climatici e garantire la vivibilità degli spazi pubblici, oltre a proseguire il lavoro di recupero delle ferite ambientali e rafforzare la vocazione universitaria della città.

In tale prospettiva, le direttrici del trasporto pubblico non rappresentano un lusso o una spesa superflua, bensì costituiscono l’elemento centrale attorno a cui sviluppare nuove funzioni e servizi. Non è un caso che diverse iniziative rigenerative, sia private che pubbliche — da via Volturno a via Orzinuovi, passando per il quartiere Don Bosco — stiano emergendo proprio lungo il tracciato della linea T2 della metropolitana. Non credo che Brescia necessiti di scelte “disruptive”; piuttosto, necessita di una leadership che continui a fissare obiettivi chiari e misurabili, sia in ambito ambientale, sociale ed economico, evitando contraddizioni e bandiere di facciata. È essenziale consolidare queste scelte, comprese quelle più ambiziose, con gradualità ma in modo costante e coerente.

L’ambizioso progetto di mobilità sia interna che verso la città è tutt’altro che timido. A tal proposito, è incoraggiante che Fabio Rolfi apprezzi e faccia propri gli scenari previsti dal nostro Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del 2018, soprattutto riguardo alle linee ferroviarie suburbane; auspichiamo ora che ai comunicati stampa seguano investimenti concreti e progetti attuativi. Nessuna esitazione si è avuta nemmeno nella scelta di ridurre il carico urbanistico previsto dal Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, una decisione difesa fino alla Corte Costituzionale. Inoltre, Brescia investe più di ogni altra città decine di milioni di euro per promuovere l’inclusione sociale, i servizi per la prima infanzia come i nidi e le scuole materne.

Se oggi si discute di un’ulteriore estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), delle aree pedonali e di una riorganizzazione della sosta, ciò è il risultato di politiche coerenti portate avanti negli anni, che ne hanno creato le condizioni e hanno ottenuto la fiducia dei cittadini. Brescia ha bisogno di strategie salde e stabili, non di decisioni improvvise, capaci di preservare la sua identità urbana e la dimensione umana, nel contesto di rapidissimi e profondi cambiamenti ambientali, tecnologici e demografici.