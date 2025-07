La rete di ricarica per auto elettriche in Italia continua a espandersi a ritmo sostenuto, con un notevole miglioramento anche sulle autostrade. I dati del monitoraggio trimestrale di Motus-E al 30 giugno 2025 rivelano un quadro di crescita promettente, seppur con alcune sfide ancora da affrontare.

Infrastrutture in Crescita: Oltre 67.500 Punti di Ricarica in Italia

Al 30 giugno 2025, la Penisola conta 67.561 punti di ricarica a uso pubblico, registrando un aumento di 10.569 unità negli ultimi 12 mesi e di 1.569 solo nel secondo trimestre dell’anno. Questo incremento testimonia un impegno costante nello sviluppo dell’infrastruttura.

Particolarmente significativa è la situazione sulla rete autostradale. I punti di ricarica autostradali sono arrivati a 1.159 (con ulteriori 49 in fase di attivazione), di cui ben l’85% è di tipo veloce in corrente continua e il 62% supera i 150 kW di potenza. Si tratta di una crescita marcata rispetto ai 963 punti attivi a giugno 2024 e ai 657 di giugno 2023. Oggi, il 45% delle aree di servizio sulla grande viabilità è dotato di infrastrutture per la ricarica, e a meno di 3 km dalle uscite autostradali si trovano altri 2.527 punti (il 59% dei quali veloci in corrente continua e il 41% con potenza superiore a 150 kW).

Le Voci del Settore: Successi e Prossime Sfide

Fabio Pressi, Presidente di Motus-E, commenta positivamente i progressi: “Grazie all’impegno degli operatori, l’infrastruttura di ricarica italiana continua a espandersi e, in particolare, la situazione in autostrada è notevolmente migliorata, permettendo oggi di viaggiare in elettrico in modo sempre più sereno lungo le principali arterie del Paese. Ciò non toglie che ci sia ancora un importante lavoro da fare per migliorare la capillarità, soprattutto nel Mezzogiorno, e sulla grande viabilità è fondamentale che vengano lanciate quanto prima le gare per l’assegnazione dei servizi di ricarica sulle tratte rimaste indietro nel processo di infrastrutturazione. Di fronte a una sfida strategica per la competitività del sistema Paese, serve l’impegno di tutti, a partire da una visione condivisa dello stato dell’arte. In quest’ottica auspichiamo che la Piattaforma Unica Nazionale (PUN), promossa dal MASE e realizzata da GSE e RSE con il contributo di Motus-E, venga pienamente valorizzata e posta al centro dell’atteso aggiornamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli Elettrici (PNIRE), che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento normativo unificato per il settore”.

Il PNIRE, per essere realmente efficace, dovrebbe inoltre dialogare in modo coerente con il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima), che fissa obiettivi ambiziosi per lo sviluppo della mobilità elettrica.

Un segnale ulteriormente positivo è la riduzione dei punti installati ma non ancora connessi alla rete elettrica da parte dei distributori locali, scesi al 14,5% rispetto al 17,9% dello scorso anno. Un miglioramento che, seppur parziale, evidenzia un passo avanti, ma la semplificazione degli iter autorizzativi e il rafforzamento della collaborazione tra pubblico e privato rimangono urgenti per accelerare l’elettrificazione.

Le Regioni e Province più “Elettriche”

Analizzando le classifiche regionali e provinciali, la Lombardia si conferma leader con 13.763 punti di ricarica (+2.861 negli ultimi 12 mesi). Seguono il Lazio (7.142 punti, +1.501), il Piemonte (6.561 punti, +786), il Veneto (6.176 punti, +668) e l’Emilia-Romagna (5.282, +562).

Tra le Province, Roma si attesta nuovamente al primo posto con 5.644 punti di ricarica (+1.193 negli ultimi 12 mesi), seguita da Milano (4.604 punti, +986), Napoli (3.092 punti, +253), Torino (2.963 punti, +322) e Brescia (1.892 punti, +211).