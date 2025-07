L’Italia non è mai stata uniforme per quanto riguarda geografia, cultura, modelli amministrativi o strategie di sviluppo. Tuttavia, nei suoi 164 anni di storia dall’unità, non era mai successo che una singola città emergesse con tanta predominanza rispetto al resto del Paese, inclusi gli altri grandi centri in cui si concentra la maggior parte della produzione economica. La vicenda di Milano, dall’uscita della grave crisi finanziaria che ha segnato il nostro tempo, appare molto diversa non solo rispetto alle aree interne o ai piccoli centri che stanno subendo un consistente spopolamento, ma anche rispetto alle altre grandi aree metropolitane, ormai messe in secondo piano.

Infatti, nessuna delle principali città italiane riesce ad attrarre un numero significativo di studenti o nuovi residenti come fa Milano. Ne consegue che in nessun altro capoluogo i prezzi delle abitazioni crescono così rapidamente. La crescita demografica e la domanda abitativa superano di gran lunga l’offerta di nuovi immobili.

Milano è diventata il vero e proprio centro di attrazione del Paese. Come spesso accade nelle dinamiche urbane più virtuose, questa forza magnetica genera però anche squilibri importanti all’interno e attorno alla città. I prezzi degli immobili seguono una crescita esponenziale che è del tutto sproporzionata rispetto all’aumento di salari e stipendi. Questi squilibri si ripercuotono anche nelle altre grandi città del Nord e del Centro Italia, non solo al Sud, poiché Milano attira persone, competenze, studenti e talenti, sottraendoli ad altri territori.

Perfino il settore sanitario ne è coinvolto, come dimostrano i dati: Milano attrae anche pazienti da tutto il Paese, indicazione di un cambiamento profondo e silenzioso che sta trasformando non solo la metropoli lombarda, ma anche l’intera Italia.

Se questa analisi è corretta, diventa impossibile non ipotizzare quale potrà essere l’impatto della vicenda giudiziaria che pone sotto esame la giunta del sindaco Beppe Sala. La decisione finale spetta certamente ai tribunali, ma nel caso in cui le indagini dovessero fornire esiti sfavorevoli, le conseguenze rischiano di ripercuotersi sulla gestione politica e amministrativa della città.

L’effetto collaterale di un rallentamento nello sviluppo immobiliare potrebbe essere un’ulteriore accelerazione dei prezzi delle abitazioni. L’offerta di appartamenti vuoti potrebbe aumentare meno rispetto al passato, ma l’esperienza degli ultimi quindici anni suggerisce che l’afflusso di nuovi residenti a Milano continuerà a crescere, più che in qualsiasi altra grande città.

I dati dell’Istat relativi ai residenti nelle principali aree metropolitane italiane — come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Bologna, Firenze e Genova — offrono indicazioni evidenti, nonostante alcune imperfezioni dovute a ritardi nelle registrazioni di nuovi arrivi o partenze. Mentre l’Italia ha perso circa due milioni di abitanti nell’ultimo decennio, l’area metropolitana di Milano mostra un chiaro segno di crescita, con un aumento della popolazione del 7% dal 2010, pari a 212 mila nuovi residenti ufficiali. Particolarmente significativa è l’incremento del 26% nella fascia di età 18-25 anni, ossia tra gli studenti universitari, con oltre 54 mila nuovi iscritti. Questo dato sottolinea come Milano sia diventata sempre più il luogo prescelto dalle famiglie italiane per gli studi dei figli.

A confronto, Roma mostra una crescita inferiore, pari al 5%, mentre tra i giovani universitari la crescita è meno della metà rispetto a quella milanese. Poiché è comune che chi studia in una città scelga poi di stabilirvisi per lavoro e famiglia, l’aumento degli studenti genera pressione sia sul mercato degli affitti attuali sia, in prospettiva, su quello delle compravendite immobiliari. Tra le altre città italiane, solo Bologna riesce a tenere il passo in termini percentuali con un incremento del 30% nella popolazione studentesca dal 2010, ma su numeri assoluti decisamente inferiori.

Dal lato opposto, alcune grandi città sono in continua diminuzione demografica, verosimilmente anche a causa di fenomeni migratori verso Milano. Da almeno quindici anni, infatti, i principali centri del Sud soffrono un calo consistente di residenti. Dal 2010, Napoli, Bari e Palermo hanno perso complessivamente oltre duecentomila abitanti, con una fuoriuscita di giovani in doppia cifra percentuale dalle aree metropolitane meridionali. Inoltre, alcune storiche città industriali del Nord hanno avviato un declino demografico, come testimoniano i dati di Genova (-6%, circa 50 mila abitanti in meno) e Torino (-3%, circa 60 mila abitanti in meno) negli ultimi quindici anni. È plausibile che molte di queste persone si siano trasferite nell’area metropolitana di Milano, che attrae per la presenza delle maggiori università, ospedali, istituti finanziari e investimenti esteri.

L’impatto di questo afflusso sul mercato immobiliare è tale che i nuovi residenti sembrano preferire, più che il centro di Milano, i comuni della sua periferia e dell’hinterland. Secondo i dati Istat, il comune di Milano ha registrato addirittura un calo di abitanti del 6% dal 2010, mentre tutta la crescita demografica si concentra nei territori limitrofi. Questo fenomeno indica una ricerca di soluzioni abitative a costi più contenuti rispetto al centro cittadino.

In questo scenario, la Lombardia rappresenta un potente polo di attrazione immobiliare, quasi a creare due mercati distinti: quello del centro di Milano e quello del resto d’Italia. Sebbene non esista una banca dati unica e definitiva, il centro studi Nomisma evidenzia come un investimento immobiliare di 100 mila euro nel 2010 avrebbe reso in media il 21% in meno a Genova rispetto a Milano, il 16% in meno a Torino, il 15% in meno a Roma, e valori simili per le altre grandi città.

Questi dati testimoniano un evidente squilibrio nel mercato immobiliare nazionale, che vede Milano consolidare la sua posizione come meta privilegiata per chi cerca opportunità di studio, lavoro e residenza stabile, a scapito di altre metropoli.

Gli investimenti degli italiani nel settore immobiliare hanno subito un cambiamento significativo. Secondo Nomisma, dopo un prolungato periodo di declino, le quotazioni immobiliari medie nelle principali città italiane sono tornate a crescere tra il 2021 e il 2023, con l’eccezione di Milano, dove la ripresa del mercato è iniziata già cinque anni prima, permettendo alla città di superare e distanziare nettamente Roma in termini di prezzo medio al metro quadro.

Istat adotta una valutazione ancora più netta considerando tutte le abitazioni, comprese quelle di lusso, non solo quelle appartenenti al ceto medio o medio-basso. Secondo le sue stime, nel giro di quindici anni l’apprezzamento medio degli immobili a Milano supera di 50 punti quello di Roma e di 43 quello di Torino.

Questi risultati dipendono in parte da un aspetto positivo: l’Italia dispone oggi di una grande città internazionale e moderna. Tuttavia, emerge con evidenza una frattura crescente tra Milano e il resto del Paese. Un fenomeno che ricorda la disuguaglianza tra Londra e le altre zone del Regno Unito, dove tale divisione ha contribuito all’ascesa di un movimento populista culminato nella Brexit.

La situazione italiana potrà assumere forme diverse, ma resta centrale la domanda su quale sarà il futuro del Paese alla luce di questa disparità socio-economica e territoriale.