Fino a oggi, Castelvenere, un incantevole borgo situato nella valle Telesina con poco più di 2.500 abitanti, era noto in tutta Italia soprattutto per un unico primato: la sua vasta area viticola, che occupa il 60% del territorio comunale, rendendolo il comune più «vitato» d’Italia. Tuttavia, ora questo piccolo centro è diventato un simbolo di straordinaria longevità politica grazie a Mario Moccia, nato nel 1949 e animato da un’«incrollabile fede socialista».

Infatti, Moccia siede ininterrottamente da 45 anni nel Consiglio comunale di Castelvenere, stabilendo un primato politico che, come per la viticoltura locale, sembra insuperabile. Questo risultato è stato ufficialmente riconosciuto mercoledì scorso durante una seduta dell’assemblea cittadina: il sindaco Alessandro Di Santo, in un atto pubblico, ha premiato il suo sfidante alle ultime elezioni per «il costante impegno civico e il meritorio servizio nel Consiglio comunale di Castelvenere».

Il 3 agosto si terrà una festa in paese in onore di questo traguardo, alla quale parteciperanno, tra gli altri, il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio e il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Il sindaco Di Santo spera inoltre di poter ospitare anche Gaetano Manfredi, presidente nazionale dell’ANCI e sindaco di Napoli.

Per contestualizzare, nel 1980, anno in cui Moccia è stato eletto per la prima volta, il segretario nazionale del Psi era Bettino Craxi, il presidente del Consiglio era Francesco Cossiga e il Presidente della Repubblica era Sandro Pertini. Si parla dunque di un’epoca politica profondamente diversa dall’attuale.

Mario Moccia ricorda:

«Erano tempi diversi e un’altra politica. Avevo 31 anni e in famiglia, dove tutti votavano per la Democrazia Cristiana, ero considerato la pecora nera, anzi rossa. Ovviamente nessuno in casa ha mai votato per me…»

Con una lunga esperienza alle spalle, Moccia continua a ricevere richieste di candidarsi ancora, con l’obiettivo di superare il mezzo secolo di presenza in consiglio comunale, confermando così un’eccezionale dedizione al servizio pubblico del proprio territorio.

Ha affrontato la carriera politica entrando in Consiglio comunale, sempre all’opposizione. «È stata una costante per me, e ne vado fiero. In undici campagne elettorali a cui ho partecipato, la coalizione per cui mi candidavo ha vinto e governato solo in due occasioni. In tutto questo periodo sono stato assessore una volta e vicesindaco un’altra, mentre il resto del tempo sono stato consigliere. La politica per me è anche questo: un servizio alla comunità, non solo la corsa al successo o alle cariche.

Inoltre, non ho mai fatto opposizione basata esclusivamente su ideologie: quando c’è qualcosa da fare per il bene dei miei concittadini, io sono sempre disponibile».

Spesso la descrivono come un «socialista incrollabile»… «(interrompe) Più precisamente, un socialista craxiano incrollabile. Quel periodo mi manca, e penso che manchi un po’ a tutti. Era un tempo in cui si poteva immaginare e realizzare progetti concreti».

«Certo, non nego che ci siano state degenerazioni, ma la nostalgia è forte. C’è la consapevolezza che è stata distrutta una fase importante della storia del nostro Paese, lasciando una generazione intera politicamente disorientata».

«Lei è sempre stato socialista?»

«Nel mio animo, sì».

«E nei fatti?»

«Nel 1968, durante il servizio militare a Pordenone, ero schierato con Lotta Continua. Immaginate i problemi che ho avuto in caserma… Poi sono tornato qui nel Sannio e ho iniziato l’attività sindacale. Poco dopo, nel 1970 se non erro, sono passato con i compagni socialista. E per me lo sono ancora oggi».

«Compagni?»

«Mi scusi, ma se oggi alcuni ex democristiani si definiscono così, uniti in un unico partito con gli ex comunisti, allora…»

«Ritornando alla sua esperienza politica»

«Nel 1975 avrei dovuto già candidarmi in Consiglio, forse ero troppo giovane, forse no. Sono entrato in lista nel 1980».

«A proposito del PCI, ha mai avuto una parentesi con i “compagni” comunisti?»

«Più che altro per motivi locali».

«Cosa intende?»

«Ci furono attriti nella sezione del PSI e alcuni di noi passarono all’allora Partito Comunista Italiano (PCI). Per alcuni anni fui proprio io il responsabile del PCI a Castelvenere, anche in Consiglio comunale. Poi capii che non potevo stare da nessun’altra parte se non nel PSI. Un caro amico, Umberto Del Basso De Caro, anch’egli socialista nell’animo, che spero di vedere il 3 agosto qui, mi definì un cavaliere errante della sinistra. Comunque la politica non è stata fatta solo di soddisfazioni, anche se perlopiù ero all’opposizione».

«Per quale motivo?»

«A Castelvenere siamo in pochi. Quando ti candidi inevitabilmente ti trovi a sfidare qualcuno che conosci bene: amici o anche parenti. A me è successo molte volte. È un rischio reale, che purtroppo a volte si verifica, quello di compromettere rapporti, anche importanti».

L’attuale sindaco, Alessandro Di Santo, di cui lei è stato sfidante nel 2021 per la lista «Dialogo per Castelvenere», l’ha addirittura premiata.

«All’inizio il nostro rapporto era conflittuale, ma poi ha prevalso il senso del bene comune e della comunità e la situazione è cambiata molto. Ringrazio lui e gli altri amministratori della città per il riconoscimento ricevuto».

Parlando delle prossime elezioni amministrative che si terranno tra poco più di un anno, se si candidasse per la dodicesima volta e venisse eletto nuovamente, supererebbe il mezzo secolo in Consiglio. Ci pensa?

«Ho 76 anni, non pochi… Anche se ci sono persone, soprattutto giovani, che mi invitano a riflettere seriamente sulla cosa. Lo farò, ma c’è anche la famiglia: mia moglie Maria e i nipoti».

«È sposato più a lungo con Maria o con il Consiglio comunale?»

«Con Maria siamo sposati dal 1971. Anche per noi è un amore infinito. Abbiamo due splendide figlie: Elvira, architetto, e Sabina, biologa nutrizionista. Poi tre nipoti di 21, 20 e 16 anni. E proprio qui ho un piccolo dispiacere».

«Quale?»

«Sono tre ragazzi adorabili, ma vorrei che mantenessero la tradizione e iniziassero a interessarsi alla politica…»

Significa impegnarsi maggiormente per la comunità. Tuttavia, ovviamente, non li costringerei mai a farlo.

È in pensione?

Sì, vista l’età.

Quale lavoro svolgeva prima?

Premetto che sono perito agrotecnico, e qui l’agricoltura rappresenta tutto, è vita. Sono stato dirigente sindacale e associativo, passando dalla UIL all’Unione Coltivatori Italiani. Quest’ultima sigla l’ho guidata per 20 anni a livello regionale e attualmente ne sono presidente nel Sannio. Per completezza d’informazione, nel mio percorso ho anche ricoperto il ruolo di assessore presso il Parco del Partenio e la Comunità montana del Titerno. Al momento siedo nel Consiglio nazionale del Partito Socialista.

Come celebrerà il 3 agosto?

Con i prodotti della nostra terra: a partire dalla Falanghina, Aglianico e Barbera, naturalmente autoctona.