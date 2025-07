Trieste si conferma un polo d’innovazione portuale con l’introduzione di RoboGO, un robot sottomarino di ultima generazione sviluppato da Impresa Taverna, parte del Gruppo ICOP. Questa tecnologia rivoluzionaria è destinata a cambiare la manutenzione delle infrastrutture marittime.

RoboGO: Il Robot Semi-Sommergibile che Ridisegna la Manutenzione Portuale

RoboGO è un imponente robot semi-sommergibile, lungo oltre 32 metri e largo più di 8 metri, equipaggiato con oltre 15 km di cavi. È stato progettato per operare in completa autonomia sotto le banchine dei porti, sostituendo i sommozzatori in operazioni complesse e delicate come la manutenzione delle strutture portuali. Il suo debutto avviene nell’ambito del progetto di riqualificazione del Molo VII di Trieste.

Il cuore del sistema è un’unità robotica in grado di muoversi con estrema precisione all’interno del reticolo di pali portanti sotto le banchine. Dotato di bracci oleodinamici intelligenti, telecamere ad alta risoluzione, sensori avanzati e un sofisticato sistema di intelligenza artificiale (AI), RoboGO può svolgere autonomamente operazioni quali idropulizia, impermeabilizzazione, idroscarifica e ripristino strutturale del calcestruzzo. Tutto questo avviene senza la necessità di operatori subacquei, garantendo la massima sicurezza. Le operazioni sono supervisionate in tempo reale da una Control Room situata su un pontone galleggiante, collegato direttamente all’unità robotica. Questa metodologia consente di mantenere le banchine di superficie pienamente operative, riducendo significativamente tempi, costi e impatto ambientale degli interventi.

Innovazione, Sicurezza e Sostenibilità al Centro

Luca Zambarbieri, Amministratore Delegato di Impresa Taverna e Responsabile del progetto, ha commentato: “Con RoboGO uniamo innovazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente: un vero cambiamento di paradigma nella manutenzione portuale. Questo sistema automatizzato può lavorare senza interrompere le attività di superficie, mantenendo operative le banchine e migliorando sicurezza ed efficienza, con benefici concreti per un porto strategico come quello di Trieste”.

Il sistema RoboGO integra un sistema AI di autoapprendimento, capace di mappare in dettaglio le superfici, rilevare anomalie, e pianificare e gestire autonomamente gli interventi. Grazie ai bracci oleodinamici controllati da encoder subacquei, il robot adatta in tempo reale i movimenti alla conformazione delle strutture. In un’ottica di sostenibilità ambientale, l’acqua utilizzata per le lavorazioni e i residui vengono raccolti direttamente a bordo e trattati sul pontone di controllo, prevenendo qualsiasi dispersione in mare.

Yurij Bean, Responsabile della costruzione di RoboGO, ha aggiunto: “La combinazione di automazione, intelligenza artificiale e controllo remoto ci consente di intervenire in sicurezza anche nelle aree più complesse e difficili da raggiungere. Il sistema, inoltre, apprende continuamente dall’esperienza, migliorando progressivamente le sue capacità operative”.

Un Progetto Strategico per il Porto di Trieste e il Futuro Marittimo

RoboGO è nato per affrontare le sfide tecniche del vasto intervento di riqualificazione del Molo VII del Porto di Trieste, un’opera di rilevanza nazionale aggiudicata a un consorzio guidato da ICOP. L’esecuzione dei lavori marittimi e subacquei è stata affidata a Impresa Taverna Srl, controllata al 95% dal Gruppo ICOP. L’intervento, della durata di due anni, è finanziato con 82 milioni di euro attraverso il Fondo Complementare al PNRR. Si tratta di un progetto strategico di grande portata, con oltre 300.000 metri quadrati di superficie infrastrutturale interessata, 611.000 metri quadrati di superfici da sottoporre a manutenzione e 3.600 piastre prefabbricate da 10×10 metri da ispezionare e trattare.

Il progetto RoboGO rappresenta un investimento significativo per ICOP, a testimonianza dell’approccio pionieristico del Gruppo friulano nel settore delle infrastrutture complesse. Vittorio Petrucco, Presidente di ICOP, ha sottolineato: “Questo significativo investimento non guarda solo al cantiere del Molo VII, ma apre la strada a una nuova generazione di tecnologie al servizio dei porti italiani e internazionali. Per la divisione marittima del nostro Gruppo si aprono nuovi spazi molto interessanti e ad alto valore aggiunto nelle attività di manutenzione”.

Nato per affrontare le sfide del revamping del Molo VII di Trieste, uno dei cantieri infrastrutturali più importanti del Paese, RoboGO si propone come una soluzione tecnologica replicabile nei principali scali marittimi internazionali, promettendo di trasformare le attività di manutenzione portuale a livello globale.