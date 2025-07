La scorsa settimana eravamo già intervenuti per avvertire che la situazione riguardante Enzo De Luca non si era semplicemente risolta con una capitolazione né con la rinuncia alla sua vecchia linea di contrattazione, che durava da mesi. De Luca stesso ha poi avvisato chiaramente: «Sul nome per la Campania non è ancora deciso nulla», aggiungendo però «Non sono io a decidere». Con queste parole il governatore ha voluto fare il punto sulla sua posizione in vista delle prossime elezioni regionali.

De Luca rimane uno dei protagonisti principali di questa fase politica, impegnato a negoziare da pari a pari con le dirigenze del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. Pur ribadendo con fermezza la sua contrarietà a Roberto Fico, che definisce inadatto e privo di competenza, il governatore lascia intendere che non sarà lui l’arbitro finale della scelta, mantenendo così aperta la possibilità di un accordo nell’ambito del cosiddetto “Campo largo”.

Alla fine, dunque, l’intesa potrebbe anche arrivare su Fico, ma certamente De Luca non abbandonerà la sua autonomia politica in Campania. Prevede di guidare una componente indipendente della maggioranza futura e, se la candidatura di Fico dovesse confermarsi vincente, promette di mantenere una sua forte presenza e di condurre la sua azione politica con determinazione.

Ciò su cui però ci concentriamo maggiormente è la seconda parte del suo intervento, perché, in modo forse inaspettato, il governatore evidenzia un problema fondamentale della politica italiana, e in particolare del centrosinistra, di cui è egli stesso un esempio emblematico. Si tratta della formazione di una classe dirigente che si autosostiene, garantendosi carriere politiche di lunga durata. Parliamo di personaggi talvolta anche capaci e preparati, che però sembrano incapaci di rimanere anche per un solo istante senza un incarico.

Questi politici si spostano continuamente da un ruolo all’altro, da un seggio parlamentare a un incarico istituzionale, come abili trapezisti che non cadono mai, evitando accuratamente di rimanere senza lavoro neppure per un giorno.

Questo fenomeno, però, si verifica a discapito di un principio basilare della democrazia,

Il continuo ricambio delle classi dirigenti rappresenta un fenomeno ricorrente, spesso sovrapposto a un disinteresse verso il voto popolare, considerato quasi come una semplice merce, da utilizzare e scambiare tra un incarico e l’altro, da un’assemblea a un’altra.

Enzo De Luca critica con forza l’abitudine di farsi eleggere al Parlamento Europeo per un breve periodo, utilizzando il mandato a Bruxelles come una mera “sosta temporanea” in attesa di ottenere un altro incarico politico. Questa dinamica è evidente nel caso di Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro diventato europarlamentare da solo un anno, ma già pronto a lasciare il suo seggio per candidarsi alla presidenza della Regione Marche, così come per Antonio Decaro, anch’egli ex sindaco ed eurodeputato, in attesa di candidarsi come governatore in Puglia.

La questione fondamentale è questa: se si chiede ai cittadini di votare per un ruolo specifico, in particolare uno così rilevante come quello di rappresentante nel Parlamento Europeo — dove nazioni come la Germania inviano i propri migliori dirigenti per tutelare gli interessi nazionali nelle decisioni di livello continentale — come si può poi abbandonare quel mandato per una “carriera politica” ritenuta più prestigiosa o ambita? Questa pratica rischia di trasformare i protagonisti del mondo politico in quello che Elly Schlein ha definito «cacicchi», ossia notabili da cui pretendeva di prendere le distanze.

Tale atteggiamento non è affatto edificante, soprattutto per un partito che si definisce “democratico” e che mette al centro il rapporto di fiducia con gli elettori, rapporto che tra l’altro è stato già messo a dura prova da tempo, anche per quanto riguarda l’utilizzo delle primarie.

Questo accumulo di incarichi in diverse sedi determina carriere politiche senza fine e blocca l’emergere delle nuove generazioni. Si consolida così la convinzione di poter svolgere politica per tutta la vita, senza mai concedersi un giorno di pausa da una carica all’altra. È la stessa situazione che in questi giorni spinge Michele Emiliano a cercare un nuovo ruolo politico, ora che sta per concludere una ventennale esperienza come sindaco di Bari e poi governatore della Puglia, arrivando persino ad autoproclamarsi membro del Consiglio del Teatro Petruzzelli.

È importante sottolineare che anche Enzo De Luca non è esente da questa dinamica, considerata la sua lunga presenza negli incarichi pubblici dal 1993 e la gestione della possibile successione del figlio Piero De Luca in ruoli analoghi, con voci che indicano un accordo con Elly Schlein per la nomina di Piero a segretario regionale del Pd in Campania.

Tuttavia, quando un peccatore denuncia un vizio, è giusto riconoscergli il merito di parlarne apertamente.