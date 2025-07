Le donne in gravidanza si trovano spesso a navigare un mare di informazioni, tra miti popolari, consigli non richiesti e vere e proprie fake news, soprattutto durante i mesi estivi. Questo può generare ansie e preoccupazioni inutili. Per fare chiarezza, il Dott. Francesco Gebbia, ginecologo e direttore della clinica IVI di Roma, ci aiuta a smascherare le “bufale” più diffuse.

Gravidanza: Serena e Consapevolezza L’Appello del Ginecologo

“La gravidanza non deve essere vissuta come una condizione fragile o pericolosa”, sottolinea l’esperto. “Affidarsi a fonti mediche affidabili, parlare con il proprio ginecologo e diffidare dei ‘sentito dire’ è il primo passo per vivere questi mesi con serenità e consapevolezza”.

Miti Estivi sulla Gravidanza Smascherati