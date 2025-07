L’editoriale di domenica scorsa di Massimiliano Del Barba avanza una proposta che condivido, accompagnata da una prospettiva generale che merita di essere approfondita. Per questo motivo, ritengo opportuno intervenire, convinto che un confronto serio debba basarsi su un’analisi più precisa di temi fondamentali per il futuro della nostra città, come quello relativo ai dividendi di A2A. Occorre chiarire senza ambiguità che i dividendi di A2A non rappresentano un vero e proprio «bancomat» da cui prelevare a piacimento ogni qualvolta si manifesti una nuova necessità o sfida. Al contrario, costituiscono uno strumento strategico che permette al Comune di Brescia di sostenere un sistema di welfare municipale senza paragoni e di offrire servizi pubblici di altissimo livello.

Ritengo quindi fuorviante qualsiasi tentativo di contrapporre gli impieghi di queste risorse come se la spesa sociale rappresentasse un freno all’innovazione. È vero il contrario: è proprio grazie a queste disponibilità che possiamo continuare a supportare scuole, asili, servizi per anziani, assistenza domiciliare, trasporti agevolati, inclusi quelli extraurbani, oltre a misure di sostegno per famiglie e persone in condizione di fragilità. Questa rete di servizi, solida e universale, è ciò che consente alla nostra città di affrontare le trasformazioni in modo coeso, equo e senza lasciare indietro nessuno.

A Brescia i dividendi non restano meri numeri sulla carta ma vengono utilizzati ogni anno con senso di responsabilità e lungimiranza, sia per garantire servizi essenziali, sia per promuovere investimenti pubblici strategici di grande rilievo. Destinare tali risorse a scopi differenti significherebbe mettere in discussione un modello che, proprio grazie a questo strumento, riesce a compensare il sottofinanziamento e i tagli strutturali imposti agli enti locali.

Basti pensare che, nel periodo che va dal 2024 al 2029, il Comune di Brescia dovrà affrontare tagli statali suddivisi in due distinte voci, per un totale superiore ai 16 milioni di euro.

Grazie a un finanziamento complessivo di 2.600.000 euro previsto per il 2025, la città di Brescia può guardare con fiducia alle sfide del presente e del futuro, soprattutto nel campo dell’innovazione.

Un esempio significativo è rappresentato dalla Cittadella dell’Innovazione, un progetto che non deve più essere solo un’idea, ma deve tradursi in realtà concreta. È indispensabile portare avanti questo sviluppo con determinazione, senza ulteriori ritardi. Il Comune deve continuare a svolgere un ruolo guida nel processo, così come ha fatto finora, individuando l’area dedicata, destinando risorse adeguate e costruendo collaborazioni strategiche. Ogni euro investito nel settore dell’innovazione si traduce in un ritorno economico stimato di 4,5 euro, generando opportunità di lavoro qualificato, attirando capitali e supportando catene produttive capaci di rispondere efficacemente alle sfide della transizione tecnologica e ambientale. Questo obiettivo prioritario richiede oggi un sostegno condiviso e trasversale che rafforzi la capacità di Brescia di prendere decisioni e guidare i processi di trasformazione con lungimiranza.

Un tema altrettanto cruciale riguarda la mobilità urbana. La città dispone di una rete di trasporto pubblico che, in termini di estensione e qualità, non ha paragoni tra le realtà urbane di dimensioni simili. Questa infrastruttura rappresenta il motore ideale per una nuova fase di rigenerazione urbana. Ad esempio, via San Faustino non può essere semplicemente reintrodotta come zona a traffico limitato, ma deve essere trasformata in un elemento centrale del centro storico, valorizzando gli spazi verdi, integrandosi con i nuovi sistemi di mobilità e collegandosi alla rete commerciale cittadina.

Rinnovare gli spazi pubblici, ampliare le aree verdi e ripensare la disposizione dei parcheggi lungo i confini del centro sono passaggi fondamentali per costruire una città più vivibile e attrattiva.

Analogo discorso vale per via Gramsci e il parcheggio Vittoria. Una revisione delle quote destinate agli abbonati può essere utile e realizzabile, ma da sola avrà un impatto limitato. È intervenendo sulla qualità dello spazio urbano attraverso la creazione di una vera e propria “passeggiata” cittadina, l’ampliamento dei marciapiedi e l’introduzione di misure strutturali per ridurre il traffico che si può ottenere un cambiamento duraturo. La vera alternativa alla congestione dei parcheggi è infatti restituire spazio alle persone. Rendettere più attrattivo e accessibile il centro storico è la strategia migliore per sostenerne l’identità e la vitalità economica.

In questo contesto, condivido pienamente l’invito a riscoprire uno spirito riformista. Non si tratta di scegliere tra innovazione e prudenza, tra coraggio e ascolto, ma piuttosto di governare i processi di trasformazione con realismo, visione e capacità decisionale. Le riforme autentiche non sono mai improvvisate né ideologiche; nascono da un percorso progressivo, da una responsabilità condivisa, da un’agenda politica che mette il bene collettivo al di sopra di interessi particolari.

In conclusione, è imprescindibile mantenere uno sguardo lucido e una volontà politica determinata. Disponiamo di risorse significative, ma sappiamo anche che uno sviluppo sostenibile può fondarsi solo sulla qualità della vita, sulla coesione sociale e sulla capacità della città di prendersi cura delle proprie comunità.

Brescia si definisce così: una città che innova perché solida, che investe perché giusta, che guarda al futuro senza perdere di vista ciò che tiene unita la propria comunità. La responsabilità di chi amministra è proprio questa: coniugare ambizione ed equità, visione ed equilibrio, nella consapevolezza che il futuro si costruisce sulle scelte quotidiane di tutela e trasformazione.