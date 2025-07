Enac ha annunciato che le nuove norme relative al trasporto di liquidi nei bagagli a mano sono attualmente in vigore solo in alcuni aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna e Torino. Tale aggiornamento si basa sulla decisione dell’Ecac (European Civil Aviation Conference), l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità aeronautiche civili, che ha autorizzato l’uso di contenitori di liquidi superiori ai 100 millilitri all’interno dei bagagli a mano.

Questi aeroporti sono stati selezionati perché dotati di scanner di ultima generazione in grado di esaminare in modo approfondito il contenuto dei bagagli a mano, inclusi i liquidi, durante le procedure di controllo di sicurezza.

Per quanto riguarda tutti gli altri aeroporti italiani, le restrizioni precedenti rimangono valide: i liquidi possono essere trasportati solo in contenitori individuali con capacità massima di 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto trasparente richiudibile della capacità massima di un litro, e devono essere estratti dal bagaglio manuale durante i controlli di sicurezza.

Questa differenziazione si rende necessaria per garantire un adeguato livello di sicurezza aeroportuale, permettendo al contempo di facilitare il trasporto dei passeggeri negli scali più tecnologicamente attrezzati.

L’adozione di scanner di nuova generazione rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione delle procedure di sicurezza, rispondendo alle esigenze di maggior rapidità e comfort senza compromettere l’efficacia dei controlli.