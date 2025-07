Le piste da sci delle Alpi italiane, spesso oggetto di discussione per il loro impatto ambientale, potrebbero celare una sorprendente risorsa ecologica in primavera: aree vitali per l’alimentazione di diverse specie di uccelli. Questa rivelazione emerge dallo studio “Spring snowmelt and mountain birds: foraging opportunities along ski-pistes“, recentemente pubblicato sulla rivista Bird Conservation International e condotto dal Bird Lab Torino, sotto la guida del Dott. Riccardo Alba.

Un Habitat Inatteso: Le Piste da Sci Nutrono l’Avifauna Alpina

La ricerca, svolta nel comprensorio sciistico della Via Lattea, vicino a Sestriere (Alpi Cozie), ha documentato la presenza attiva di 17 specie di avifauna lungo le piste ancora innevate. Gli uccelli sembrano mostrare una netta preferenza per i margini delle piste, dove la neve si mescola al fango. Questo crea microhabitat ricchi di invertebrati, fornendo una fonte cruciale di nutrimento proprio in un periodo critico dell’anno, quando le specie necessitano di recuperare energie in vista della stagione riproduttiva.

Il fenomeno è attribuibile allo scioglimento ritardato della neve sulle piste rispetto agli habitat circostanti. Ciò è dovuto sia alla compattazione del manto nevoso sia all’utilizzo di neve artificiale. Questa dinamica mima quella delle chiazze di neve residua in natura, offrendo opportunità alimentari in ambienti che, altrimenti, sarebbero ancora inospitali a fine inverno.

Il Bilancio Ecologico e le Sfide Future

Nonostante questa scoperta positiva, lo studio lancia un chiaro avvertimento: il bilancio ecologico complessivo dell’attività sciistica rimane negativo. La costruzione e la gestione delle piste comportano alterazioni significative dell’ambiente alpino, che vanno dalla rimozione della vegetazione alla compattazione del suolo, fino all’impiego sempre più massiccio di neve artificiale. Gli impatti idrici e biologici derivanti da quest’ultima sono ancora poco conosciuti.

Alla luce dei cambiamenti climatici e del previsto calo delle nevicate naturali, gli autori sottolineano l’urgenza di integrare le dinamiche ecologiche legate alla neve e alla fauna nelle strategie di gestione del territorio montano. Diventa quindi fondamentale promuovere un turismo più sostenibile e una pianificazione attenta agli equilibri ecologici per tutelare la biodiversità alpina, che si trova oggi sotto una crescente pressione.