Nel Parco degli Alberi Parlanti di Treviso, Giovanni Manildo, candidato di un ampio schieramento progressista, ha inaugurato ufficialmente la sua campagna elettorale. Nonostante il cielo minacciasse pioggia, circa cinquecento persone hanno seguito il suo intervento. Tra di loro, molte persone di età avanzata ma anche un nutrito gruppo di giovani, indicati dallo stesso Manildo come elemento centrale della sua strategia elettorale. L’apertura è stata affidata a Matilde e Tommaso, che hanno sottolineato di non voler essere «riserva indiana», rivolgendosi in particolare ai ventenni con un appello: «Non lasciate che siano altri a decidere al vostro posto».

Lo slogan scelto per la campagna è «Costruire Futuro», accompagnato dal sottotitolo «Dopo il Veneto di uno, costruiamo il Veneto di tutti». L’evento si è svolto in modo essenziale, senza video emotivi o grandi produzioni, ma con un palco semplice sul quale spiccava un grande striscione con lo slogan. Come sottofondo è stata scelta la canzone “Sogna, ragazzo, sogna” di Roberto Vecchioni. La scena è stata vivacizzata dalle numerose bandiere dei partiti e delle forze progressiste presenti, tra cui il Partito Democratico, AVS, M5S, +Europa e altri ancora. L’unica assenza significativa è stata quella di Azione, ma Manildo ha assicurato, così come aveva fatto prima di lui Elly Schlein, che si stanno facendo passi avanti per includere anche questa formazione. In chiusura del suo discorso, con un sorriso, il candidato ha detto:

Giovanni Manildo ha detto:

«Mi piacerebbe conoscere la data delle elezioni. Per quanto riguarda il candidato del centrodestra, possono prendersi tutto il tempo che vogliono, non c’è fretta. Quello che emerge è un riferimento più a un’eredità di potere che a una prospettiva futura».

I temi della campagna e le differenze col centrodestra

Manildo ha voluto sottolineare le differenze con gli avversari politici, precisando di non considerare…