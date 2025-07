L’effetto complessivo dei possibili dazi statunitensi al 15%, sommati alla debolezza del dollaro, si aggira intorno a un impatto superiore al 20%. Tuttavia, è estremamente complicato quantificare in termini di valore l’entità delle perdite per l’Italia, poiché qualsiasi cifra al momento risulta ipotetica. Ciò che è certo è che in passato abbiamo già affrontato fasi di forte svalutazione del dollaro e questo non ha determinato la scomparsa delle nostre esportazioni. Sicuramente ci sarà un costo da sostenere e una riduzione delle esportazioni, ma non si tratterà di un crollo totale.

L’economista e direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici, Carlo Cottarelli, analizza così le conseguenze potenziali per l’Italia causate dall’imposizione dei dazi americani combinati con la situazione del cambio valutario sfavorevole al nostro export.

Per quanto riguarda il cambio dollaro-euro, “se consideriamo la media dell’anno scorso, si registra un indebolimento del dollaro dell’8%. Se sommiamo questa variazione al 15% dei dazi – che in realtà è un valore leggermente inferiore, dato che lo scorso anno una quota di dazi era già presente – l’impatto complessivo si attesta intorno al 21-22%. Tuttavia, stimare con precisione è difficile anche perché questa situazione è atipica: anche altri Paesi risultano colpiti, e non è corretto pensare che gli Stati Uniti riducano le importazioni dall’Italia per aumentare quelle da un’altra nazione”, spiega Cottarelli, ricordando che “le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti si aggirano su circa 70 miliardi di euro, pari all’11% del totale delle nostre esportazioni”.

“E non è detto che le esportazioni verso quel mercato si perdano interamente”, precisa. Va aggiunto poi che l’Italia ha già attraversato tempeste simili in passato. Negli ultimi due decenni il valore del dollaro ha subito significative oscillazioni: “nel 2002 il cambio dollaro/euro era circa 1 a 1, mentre cinque anni più tardi si era arrivati a 1,40 dollari per euro, con una svalutazione del 40%. Eppure, le nostre esportazioni non sono mai sparite. Di conseguenza, ci sarà un certo costo e un calo delle esportazioni, ma non ci sarà un disastro totale”.

Impatto differenziato sui settori e suggerimenti per le imprese

Un accordo che preveda dazi al 15% non rappresenterebbe una situazione favorevole, ma sarebbe ancora sostenibile. La criticità maggiore riguarda alcune aziende, anche appartenenti allo stesso settore, come quello farmaceutico, dove alcune realtà esportano il 50% della produzione verso gli Stati Uniti mentre altre non esportano affatto. Per quelle maggiormente orientate al mercato statunitense, l’impatto sarà più pesante”, avverte Cottarelli.

I settori con le esportazioni più consistenti verso gli Stati Uniti sono principalmente “i macchinari, seguiti dal farmaceutico, dai prodotti elettronici, dai veicoli e dall’agroalimentare, con una particolare rilevanza del comparto vitivinicolo”.

Di fronte a questo scenario, cosa dovranno fare le imprese? Secondo Cottarelli, sarà fondamentale “diversificare i mercati di sbocco geografici, un processo che richiederà tempo”. Inoltre, alcuni prodotti italiani non possono essere subito sostituiti dalla produzione americana: “non è realistico pensare che, nel breve termine, gli Stati Uniti possano replicare con la stessa qualità la mozzarella o altri prodotti tipici dell’Italia”. Di conseguenza, nell’immediato, il mercato potrebbe continuare ad importare anche a prezzi più alti, diluendo così l’impatto nel tempo.

In aggiunta, basandosi sull’esperienza passata, le stime indicano che infine i dazi tendono a gravare sul Paese che li impone, ossia negli Stati Uniti. “Questi costi ricadranno sulle famiglie e sulle imprese americane, mentre le aziende italiane hanno comunque la possibilità di orientare le proprie esportazioni verso altri mercati”, conclude Cottarelli.

I negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti

Riguardo ai recenti negoziati tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, Cottarelli osserva che non si sono commessi errori: “è evidente che l’amministrazione Trump sfrutti le divisioni interne all’Europa per esercitare maggior pressione, ma ciò non è frutto di errori nelle trattative, bensì di una debolezza strutturale dell’UE con cui dobbiamo convivere”.

Sebbene la situazione attuale non sia paragonabile agli shock economici del 2009 o all’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, è essenziale raggiungere un accordo che elimini l’incertezza. “Le imprese possono adattarsi a condizioni mutate, ma l’incertezza prolungata rende difficile qualsiasi pianificazione. L’Italia dispone di un sistema produttivo di elevata qualità e, nonostante il danno rappresentato dai dazi, siamo in grado di assorbirne l’impatto”, conclude Cottarelli.