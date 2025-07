In vista dell’incontro odierno tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, cresce la preoccupazione tra le imprese italiane in relazione alle potenziali ripercussioni delle misure protezionistiche statunitensi.

Secondo un’analisi di Confartigianato, nel triennio 2022-2024 sono risultate oltre 25.000 le imprese italiane che hanno esportato in modo diretto e stabile verso il mercato statunitense, con un fatturato complessivo che nel solo 2024 ha raggiunto 56,4 miliardi di euro.

In media, il mercato degli USA costituisce il 13,4% delle esportazioni totali per ciascuna di queste aziende, confermando l’importanza strategica di questo paese per le imprese italiane orientate all’export.

Confartigianato ha evidenziato un gruppo particolarmente vulnerabile formato da circa 6.259 imprese che concentrano oltre il 50% delle proprie esportazioni verso gli Stati Uniti, per un valore complessivo stimato in 11,1 miliardi di euro.

Tra queste, la quasi totalità – 5.853 realtà – sono micro e piccole imprese, che impiegano complessivamente oltre 51.700 addetti e generano un export diretto verso gli Stati Uniti pari a 4,2 miliardi di euro.

I settori maggiormente esposti al rischio rappresentano due eccellenze del Made in Italy: la moda e la meccanica, che costituiscono i principali pilastri delle esportazioni italiane sul mercato nordamericano.