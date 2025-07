A disposizione 20 milioni di euro per la riqualificazione del patrimonio immobiliare in Friuli Venezia Giulia. Lo ha annunciato l’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, dettagliando due bandi distinti che mettono in pratica una norma approvata lo scorso luglio.

Contributi per l’Efficientamento Energetico: Due Bandi Distinti

Il primo bando è pensato per i beneficiari che non hanno ancora avviato i lavori di riqualificazione degli immobili e presentano un reddito ISEE fino a 25mila euro. Questi cittadini potranno richiedere un contributo anticipato per opere di efficientamento energetico, come l’installazione di nuovi serramenti, l’isolamento dell’edificio e il rifacimento del tetto. La copertura prevista arriva fino al 75% della spesa. I contributi saranno erogati entro 90 giorni dalla domanda, a fronte di una fideiussione bancaria o assicurativa. Le domande possono essere presentate con procedura “a sportello”, quindi senza scadenza prefissata, e rimarranno valide fino al 31 dicembre 2027.

Il secondo bando si rivolge invece ai proprietari di immobili dove i lavori di efficientamento energetico sono già stati eseguiti. Per questa tipologia non è prevista alcuna limitazione di reddito ISEE. La destinazione del contributo, le modalità di presentazione delle domande e l’erogazione sono identiche al primo bando, ma il contributo copre fino al 50% delle spese complessivamente sostenute, con un limite massimo di 12 mila euro per ciascuna delle tre tipologie di intervento previste. È richiesta la presentazione di fatture e bonifici che attestino le spese, oltre all’APE (Attestato di Prestazione Energetica) iniziale e finale dell’immobile.

Valorizzare l’Esistente e Guardare al Futuro

L’assessore Cristina Amirante ha commentato l’iniziativa: “Vogliamo incentivare interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri, promuovendo al contempo il recupero e il riuso sostenibile del costruito esistente. Si tratta di una misura che guarda al futuro dei nostri territori, valorizzando l’esistente e rispondendo alle esigenze dei cittadini con strumenti innovativi, mirati ed efficaci”.