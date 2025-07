Negli ultimi quattro anni, dal giugno 2021 al giugno 2025, le categorie che hanno registrato i rincari più significativi sono principalmente i voli europei, seguiti dai voli nazionali e dall’olio d’oliva. A questa graduatoria si aggiungono anche il burro e l’energia elettrica nel mercato libero. Questi dati emergono da un’analisi condotta dall’Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato le informazioni fornite dall’Istat per individuare le voci che hanno subito gli aumenti più drastici rispetto al periodo precedente alla crisi, ovvero successivamente all’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

L’associazione sottolinea come, nel tempo, i rincari più rilevanti abbiano riguardato prodotti diversi: dall’energia elettrica del mercato libero ai voli nazionali, passando per lo zucchero e gli oli diversi da quello di oliva – in particolare l’olio di girasole, che ha subito un notevole aumento. Analizzando il trend, si nota che alcuni prodotti hanno mantenuto una crescita consistente, mentre altri hanno subito un ridimensionamento. Per garantire un confronto coerente e tenere conto della stagionalità, il punto di riferimento preso in considerazione per l’analisi è stato il prezzo di giugno 2021, mese nel quale è iniziata la corsa dei prezzi dell’energia, a partire da luglio dello stesso anno.

Nel corso di questi quattro anni l’inflazione generale ha raggiunto il 17,8%, ma in alcune voci l’incremento è stato decisamente superiore, superando addirittura il raddoppio. Al primo posto nella classifica troviamo i voli europei, che hanno segnato un aumento del 156,5% rispetto a giugno 2021. Seguono i voli nazionali, che tra giugno 2021 e giugno 2024 sono cresciuti del 38,7% e che su un arco temporale di quattro anni hanno registrato un’impennata del 124,9%. Sul terzo gradino del podio si colloca l’olio d’oliva, il cui prezzo è salito del 59,5%.

Al contrario, alcune categorie di prodotti hanno ottenuto incrementi più contenuti: tra questi figurano pere, molluschi freschi e patatine fritte, che sono aumentati di circa il 28%.