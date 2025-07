L’estate 2025 porterà novità significative per chi sceglie di viaggiare in aereo. Secondo il Codacons, diverse nuove disposizioni interesseranno i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani ed europei.

La prima modifica riguarda i controlli di sicurezza: recentemente Enac ha annunciato l’eliminazione dell’obbligo per i passeggeri di mostrare il documento d’identità insieme alla carta di imbarco ai gate degli aeroporti italiani. Di conseguenza, durante l’estate non sarà più necessario esibire passaporto o carta d’identità agli operatori delle compagnie aeree prima di salire a bordo. Questa misura è stata introdotta con l’intento di semplificare le procedure di imbarco e accelerare i controlli aeroportuali.

Un’altra novità rilevante è entrata in vigore il 26 luglio: sarà possibile trasportare liquidi in confezioni superiori ai 100 ml all’interno del bagaglio a mano senza bisogno di estrarli al momento dei controlli di sicurezza. Grazie all’introduzione di scanner di ultima generazione, capaci di analizzare con precisione il contenuto dei bagagli, sarà possibile mantenere profumi, liquori, vini e altri prodotti direttamente nel trolley, evitando così di doverli imbarcare in stiva.

Il 2025 porterà cambiamenti anche per il trasporto di animali domestici: una delibera di Enac dello scorso maggio permette a chi viaggia di portare in cabina animali che superano gli 8-10 kg, a condizione che siano sistemati in trasportini adeguati, fissati al sedile e posizionati vicino al finestrino.

Criticità e limiti delle nuove disposizioni

Tuttavia, il Codacons evidenzia alcune criticità legate a queste novità. Ad esempio, la possibilità di trasportare liquidi oltre i 100 ml nel bagaglio a mano è valida solo negli aeroporti dotati di scanner di nuova generazione, che in Italia sono Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino. Ciò comporta il rischio che i passeggeri debbano affrontare situazioni diverse transitando da scali dove la restrizione rimane in vigore, con l’eventualità di dover imbarcare il trolley in stiva o abbandonare prodotti come creme, profumi o bevande al momento dei controlli.

Riguardo al trasporto degli animali in cabina, l’associazione sottolinea che la decisione è lasciata alla discrezionalità delle singole compagnie aeree, le quali potranno stabilire le proprie regole, applicare tariffe variabili o addirittura vietare il trasporto di cani e gatti di taglia grande a bordo.

Infine, per quanto concerne la sospensione dell’obbligo di mostrare un documento d’identità al gate, il Codacons denuncia una gestione non uniforme tra i vari aeroporti italiani e solleva dubbi sulla sicurezza di tale pratica. Il rischio è che un passeggero possa volare con la carta di imbarco di un’altra persona o camuffare il proprio aspetto per eludere controlli adeguati, compromettendo così la sicurezza del trasporto aereo.

In conclusione, sebbene le nuove disposizioni abbiano l’obiettivo di semplificare l’esperienza di viaggio e migliorare l’efficienza operativa negli scali, rimangono alcuni aspetti da perfezionare per garantire uniformità e sicurezza nei controlli.