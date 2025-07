(di Katherine Puce) Sentiamo spesso parlare di aziende che spostano la produzione o le filiere in Paesi più convenienti dal punto di vista economico, alla ricerca di costi più bassi e maggiore efficienza. Ma esiste un fenomeno meno noto, che si sta affermando in modo silenzioso ma strategicamente rilevante. Questa tendenza prende il nome di “friendshoring”. A differenza della delocalizzazione tradizionale, questo approccio non mira solo al risparmio, ma ha un obiettivo più ampio e ambizioso, ovvero, porre un freno alla globalizzazione sfrenata. Questo cercando di ribilanciare le catene di approvvigionamento globali basandosi su principi chiave come sicurezza, della stabilità geopolitica e, soprattutto, della fiducia tra alleati. In un mondo attraversato da crisi sanitarie, guerre e tensioni questa strategia si rivela fondamentale per cementare il legame tra paesi con valori e interessi comuni.

Quando la fiducia diventa una leva economica

Come concetto economico nasce proprio contemporaneamente alla rivalutazione della globalizzazione, ormai esposta alle fragilità che la pandemia ha accentuato e reso non più invisibili. Per la prima volta pronunciato dalla Segretaria al Tesoro statunitense nel 2022, oggi non è più solo una rivoluzione del modo di ricollocare la propria produzione, ma rappresenta un approccio che può riuscire a ridurre positivamente la dipendenza da paesi instabili e soprattutto ostili. Conciliare dunque la cooperazione strategica alla ricerca di stabilità economica duratura anche in periodi instabili. Dunque valori umani che ritornano ad essere alla base del commercio globale, dopo anni di logiche basate esclusivamente sull’interesse economico ad ogni costo.

Una regionalizzazione che premia la stabilità

Secondo una stima riportata da XTransfer nel report “A Comprehensive Introduction to Friendshoring” , il quale cita un’analisi di McKinsey & Company, il friendshoring potrebbe portare a una ridefinizione dei flussi commerciali globali per un valore compreso tra 4 e 5 trilioni di dollari entro il 2025. Farmaceutica, semiconduttori e altre importantissime materie prime che tendono a scarseggiare, sono tra i settori che più rilevano la spinta di questo nuovo approccio e spinge sempre più aziende a trasferire la propria produzione e i propri fornitori in Paesi “amici”. Una nuova “regionalizzazione” della produzione che non mette al primo posto il guadagno, ma privilegia stabilità politica, affinità normativa e valori condivisi.

Selezionare, non delocalizzare

Può essere letta come una forma di resistenza o come una semplice ricerca di stabilità, materia prima che ormai scarseggia nel commercio globale e che forse è diventata più necessaria di quanto si pensasse. In entrambi i casi, questo fenomeno è sicuramente una controtendenza che può solo aprire nuove strade verso dei modi di considerare il commercio ormai dimenticati. O, anche, ripercorrere la grande strada che la globalizzazione ha compiuto e ripescare i valori persi negli anni. La loro assenza ha sicuramente pesato e mostrato lati negativi ai quali non eravamo preparati. Considerare questa forma di commercio tra Paesi alleati può spingere i governi stessi a ripensare alle proprie strategie e prediligere, al guadagno, la certezza di affidabilità, in nome anche delle PMI, che devono avere il tempo di adattarsi alle logiche geopolitiche e imparare gli investimenti giusti.