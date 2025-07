La risposta è stata:

Elly Schlein è arrivata in Veneto per sostenere Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra. Nel pomeriggio di ieri, la segretaria del Partito Democratico ha partecipato alla Festa dell’Unità di Marcon, nel veneziano, proseguendo poi verso Verona. Un’occasione importante, soprattutto perché nel campo opposto non è ancora stato definito il candidato di centrodestra.

Il Veneto sta vivendo il tramonto dell’«era Zaia». Quali margini di azione rimangono al governatore uscente? Schlein ha commentato:

«È chiaro che siamo alla conclusione di un ciclo politico durato trent’anni tra Galan e Zaia. Nonostante i molti tentativi confusi di prolungare questo periodo, crediamo che un ricambio politico in Veneto sia oggi salutare e necessario. Zaia ha guidato la regione per quindici anni, ha dato quanto poteva, ora è tempo di immaginare un modello più equo, più sostenibile, capace di affiancare il tessuto produttivo veneto nelle nuove sfide della competitività globale.»

Veneto è una regione storicamente orientata verso il centrodestra. Come si può conquistare il consenso delle categorie produttive e della media borghesia cattolica? Schlein ha risposto:

«Potrei dire che il nostro modo di comunicare è semplice e diretto, quasi come il modo di mangiare. Può sembrare un gioco di parole, ma il merito della nostra crescita sta proprio nell’aver avvicinato la proposta politica ai bisogni concreti di cittadini e imprese. Il governo di centrodestra, invece, sembra ignorare queste esigenze, troppo impegnato a non disturbare Trump, che nel frattempo minaccia una guerra commerciale che sarebbe disastrosa anche per l’economia del nostro Nord produttivo.»

«Questa è una delle regioni più ricche e sviluppate d’Italia, ma dopo anni di crisi economica, pandemia e crisi energetica, sono emerse delle fragilità che la narrazione trionfante della destra che governa la regione ha negato.»

Il meccanismo decisionale si è fossilizzato all’interno dello stesso orientamento politico, portando a una perdita della capacità di innovare. L’assenza di un ricambio generazionale e di idee determina una mancanza di visione strategica. La nostra partenza è sempre dall’ascolto, da cui sono emersi i temi fondamentali della nostra campagna elettorale.

Quali sono le priorità da affrontare? Sono molteplici: garantire un lavoro di qualità e il diritto dei giovani veneti a restare nella propria terra, assicurare l’accesso alla salute pubblica, migliorare il trasporto pubblico e promuovere politiche industriali capaci di affiancare le piccole e medie imprese, così come il mondo agricolo, nei profondi mutamenti che stanno mettendo a rischio la loro competitività.

Come si possono tradurre concretamente queste priorità in azioni? Prendo qualche esempio. In Campania ed Emilia Romagna sono stati effettuati investimenti per garantire la gratuità del trasporto pubblico agli studenti, un modello oggi proposto a livello nazionale. Grazie ai fondi europei, in Toscana ed Emilia Romagna l’accesso agli asili nido è stato reso gratuito per le famiglie in difficoltà economica. Per quanto riguarda l’edilizia abitativa, la Toscana ha approvato una legge che disciplina il turismo e gli affitti brevi, tutelando i residenti. Sul fronte sanitario, le possibilità di intervento sono numerose: come sottolineato dalla Corte dei Conti, occorre potenziare il personale e ridurre drasticamente le liste d’attesa, senza ricorrere a un eccessivo ricorso al privato. È inoltre fondamentale garantire un’assistenza sanitaria accessibile anche nelle zone interne, evitando che solo chi può permetterselo scelga la sanità privata.

Qual è l’attenzione rivolta alle imprese? È indispensabile supportare le piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse sufficienti per investimenti in ricerca e innovazione. Inoltre, un nodo critico per le aziende italiane riguarda il costo dell’energia: le bollette sono tra le più alte in Europa, condizione che pesa negativamente sulla loro competitività e non può essere accettata.

La candidata Manildo può contare su una coalizione progressista tra le più ampie degli ultimi 15 anni.

Risponde:

«Ne sono particolarmente orgogliosa.»

Qual è la situazione con il partito Azione?

«Sono in corso interlocuzioni positive con Azione.»

Per una volta siete partiti in anticipo, mentre il centrodestra appare ancora frammentato.

La risposta è stata:

«La spaccatura del centrodestra veneto riflette e aggrava le divisioni a livello nazionale. Dopo trent’anni di governo ininterrotto, è incredibile che non si sia ancora riusciti a definire un’alternativa credibile per il futuro.»

Avete già avuto modo di confrontarvi con Manildo?

La risposta è stata:

«Certo! Lo apprezzo moltissimo: la sua candidatura è concreta, credibile e coraggiosa. Rappresenta un centrosinistra che vuole unire. La sua esperienza amministrativa a Treviso ha interrotto vent’anni di governi leghisti, dimostrando capacità di aggregare e superare personalismi. Il risultato è una Treviso più sostenibile, inclusiva, con diverse opportunità per i giovani. Questo aspetto mi ha colpito positivamente: con lui cresce una proposta di Veneto che non lascia indietro nessuno.»