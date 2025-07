La TramutoPorter Foundation, ente no-profit fondato dal filantropo e autore Donato Tramuto e dal leader aziendale Jeffrey Porter, ha annunciato i destinatari dei suoi Compassionate Leadership Awards and Scholarships 2025. Otto organizzazioni globali e quattro studenti universitari sono stati premiati per il loro coraggio, empatia e impatto nelle rispettive comunità.

Premi per la Leadership Compassionevole: Otto Organizzazioni Globali Eccellono

Istituiti nel 2023, i Compassionate Leadership Award riconoscono quelle organizzazioni che dimostrano leadership attraverso la compassione e la gentilezza, ottenendo risultati concreti in settori quali l’economia, l’istruzione, la sanità, le politiche e l’impatto sulla comunità. Su 73 candidati internazionali, otto organizzazioni sono state selezionate attraverso un processo di valutazione competitivo durato mesi, ricevendo premi che vanno da 5.000 a 50.000 dollari. La fondazione aveva inizialmente previsto di premiare cinque organizzazioni, ma ha esteso il riconoscimento a otto data l’eccezionale qualità delle candidature.

Tra i beneficiari, diverse realtà italiane si distinguono per il loro impegno.

Robert F. Kennedy Human Rights Italia

Robert F. Kennedy Human Rights Italia (RFK Italia), con sede a Firenze, riceverà un supporto multi-programma. I fondi saranno destinati a finanziare un programma doposcuola, un’iniziativa anti-bullismo, un evento di educazione ai diritti umani a Napoli e la presentazione congiunta del RFKI/TPF Compassionate Leadership Award a novembre. Questo sottolinea il ruolo cruciale che la fondazione vede nell’educazione e nella promozione dei diritti umani nel contesto italiano.

Altri Riconoscimenti Italiani e Internazionali

Oltre a RFK Italia, un altro importante riconoscimento in Italia va all’Associazione Davide Orecchioni. L’organizzazione è premiata per aver trasformato una tragedia personale in un impatto duraturo, promuovendo l’impegno civico e le opportunità per i giovani nella regione Abruzzo. Un ulteriore sostegno italiano riguarda la borsa di studio triennale per la scuola superiore assegnata a Elias Sadik (Firenze, Italia), a dimostrazione dell’impegno della fondazione nel favorire la leadership compassionevole fin dalla giovane età. Infine, Un Gancio al Parkinson (Firenze, Italia), fondata dal Dott. Maurizio Bertoni, è stata premiata per l’utilizzo della boxe senza contatto nel supporto ai pazienti affetti da Parkinson e per la ricerca che condivide i risultati con la comunità medica globale.

A livello internazionale, spiccano: Camp Sunshine (Casco, Maine), che riceve nuovamente finanziamenti per la “TramutoPorter: Hearing Loss Session at Camp Sunshine” (18-22 agosto) per famiglie di bambini con problemi di udito dovuti a malattie gravi, e la sponsorizzazione di un evento culinario. La Don Bosco Makululu Foundation (Zambia) supporta programmi di rifugio, riabilitazione ed educazione per bambini abbandonati e tossicodipendenti. Il Mind Body Research Group – Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston, USA), guidato dal Dr. Michael Donnino, porta avanti la ricerca su approcci compassionevoli mente-corpo nella medicina e nell’assistenza ai pazienti. Infine, Women2Women (Firenze, Italia) riceve finanziamenti per il lancio di un programma a Firenze volto a potenziare le giovani donne leader, avvalendosi della Robert F. Kennedy International Home.