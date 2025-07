Continuano le consultazioni interne nei centri decisionali della politica per scegliere il candidato governatore della coalizione in Campania.

L’idea avrebbe preso forma a Roma, nei luoghi chiave del potere politico nazionale. Gli indizi sembrano convergere verso un profilo molto interessante. In particolare, il centrodestra, con un ruolo centrale attribuito a Fratelli d’Italia e ai suoi vertici più alti — dato che spetterebbe proprio a questo partito, guidato dalla premier, indicare il candidato per la Regione — starebbe valutando anche il nome di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II.

Si tratta di una figura molto significativa sia a livello cittadino che regionale. Inoltre, Lorito rappresenterebbe un profilo civico autentico, non direttamente legato alla politica tradizionale. Ovviamente, per poter competere come successore di Manfredi alla guida della Regione, sarebbe necessario contattarlo e convincerlo ad accettare questa sfida impegnativa. Tuttavia, all’interno della coalizione di centrodestra si ritiene che, data la situazione critica e le tensioni nel centrosinistra, questo obiettivo non sia irraggiungibile.

Secondo fonti ben informate, il nome di Lorito sarebbe emerso in una delle numerose riunioni che si svolgono a ritmo serrato nella Capitale. Pur rimanendo un’ipotesi meno percorribile rispetto al “sogno proibito” — ovvero Antonio D’Amato, su cui comunque continua il pressing — la rosa dei papabili comprende altri candidati noti.

Tra questi, figura il viceministro agli Esteri, Edmondo Cirielli, che, nonostante il ruolo di rilievo in un momento delicato per il governo, si è offerto per candidarsi e sfidare la figura di Roberto Fico. Viene inoltre considerato il deputato della Lega e leader regionale del partito, Gianpiero Zinzi, che era stato sollecitato dalla base a mettersi in gioco, anche se la scelta ufficiale per questo partito dovrebbe cadere sul Veneto.

Inoltre, si parla di un possibile coinvolgimento di Giosy Romano, coordinatore nazionale della ZES (Zona Economica Speciale), un organismo direttamente collegato alla Presidenza del Consiglio. Romano gode di buona stima a livello nazionale, ma a livello locale alcuni esprimono riserve sulla sua candidatura.

Il presidente dell’Unione industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, ha recentemente dichiarato durante un’assemblea pubblica dell’associazione: «Io candidato? Ho ricevuto numerose proposte. Tuttavia, è necessario che sussistano condizioni particolari affinché un imprenditore possa compiere un passo simile».

La partita elettorale, nonostante le voci circolanti, dovrebbe concludersi a breve. Pare inoltre che siano già stati effettuati sondaggi riservatissimi, ma, secondo quanto riferito, molto dettagliati sui possibili scenari futuri.