Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via libera al progetto di Terna per un nuovo elettrodotto a Napoli, un’opera strategica che mira a rafforzare l’infrastruttura elettrica della città.

Un Investimento per la Sicurezza Energetica

Terna, l’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia, investirà circa 13 milioni di euro per la realizzazione di una linea elettrica interrata a 220 kV. Lunga circa 5 km, collegherà le cabine primarie “Doganella” e “Poggioreale”, entrambe di proprietà del distributore locale, alla rete elettrica nazionale. Questo intervento è cruciale per potenziare la magliatura della rete elettrica napoletana e incrementare la sicurezza del sistema di trasmissione, ottimizzando la distribuzione dei flussi di potenza nella zona orientale della città.

Tecnologia all’Avanguardia e Sostenibilità

Il tracciato del nuovo elettrodotto si snoderà principalmente lungo la viabilità esistente, attraversando la IV e la VI Municipalità del Comune di Napoli, oltre alla zona industriale di Poggioreale. Saranno utilizzati cavi interrati ad isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso), una tecnologia di ultima generazione che assicura alta affidabilità e sostenibilità ambientale, riducendo l’impatto visivo e sul territorio.

Tempistiche e Collaborazione Istituzionale

La durata complessiva stimata per la realizzazione dell’opera è di circa 24 mesi. Questo periodo include le fasi di progettazione esecutiva, l’approvvigionamento dei materiali, l’esecuzione dei lavori e la messa in esercizio dell’infrastruttura. L’intervento rientra nel più ampio piano di riassetto della rete elettrica dell’area metropolitana di Napoli, frutto dell’Accordo di Collaborazione siglato nel 2020 tra Terna e il Comune di Napoli. L’attuazione di tale accordo, coordinata dal Tavolo Tecnico Permanente presieduto dall’amministrazione comunale, punta a rendere il servizio di trasmissione dell’energia più efficiente e sostenibile attraverso l’ammodernamento dei collegamenti in cavo esistenti.

Terna conferma così il suo ruolo strategico nella gestione del sistema elettrico regionale, che in Campania si estende per circa 3.800 km di linee in alta e altissima tensione e comprende 63 stazioni elettriche.