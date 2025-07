La situazione si complica e si estende oltre le Marche, coinvolgendo potenzialmente anche la Campania. Le tensioni sulle candidature alle elezioni regionali che vedono contrapposti il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle continuano a dominare il dibattito all’interno del centrosinistra. Giuseppe Conte interviene per moderare l’ala più giustizialista del suo movimento. Conte sottolinea:

“Situazioni come quella accaduta in passato a Bibbiano non sono ammissibili per una formazione politica che come ora è il Movimento, perché generalizzare vuol dire rinunciare a fare politica.”

Con queste parole, il leader introduce un invito alla moderazione all’interno della sua formazione, frenando chi si mostra pronto a prendere le distanze da Matteo Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche coinvolto in un’inchiesta giudiziaria.

Conte ha convocato un incontro con la sua squadra per gettare le basi di una posizione condivisa e lineare. L’ex presidente del Consiglio si è confrontato con la vice presidente Paola Taverna, il coordinatore regionale marchigiano Giorgio Fede, i coordinatori provinciali e i rappresentanti dei gruppi territoriali locali. In questa riunione ha ribadito la linea ufficiale del Movimento.

Conte ha dichiarato:

“Ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario; è fondamentale attendere la conclusione degli interrogatori che si terranno il 30 e 31 luglio da parte della Procura.”

Il presidente del Movimento ha spiegato che una formazione politica matura e responsabile come il M5S deve analizzare ogni situazione con attenzione, distinguendo caso per caso, e valutando se la persona coinvolta abbia dimostrato onestà o disonestà.

Due principi fondamentali emergono dal discorso di Conte. Il primo è che l’etica pubblica, la trasparenza e la legalità sono valori imprescindibili e irrinunciabili, che rappresentano il fondamento stesso del Movimento. Il secondo elemento afferma un principio di diritto:

“Un avviso di garanzia non equivale a una condanna.”

Questa posizione, insieme al richiamo al caso Bibbiano, serve anche ad appianare le tensioni con il Partito Democratico. La strategia del leader M5S è quella della cautela per evitare che la pressione mediatica e politica comprometta fin da ora l’unità della coalizione.

La decisione definitiva sulle candidature sarà adottata negli uffici romani dei rispettivi partiti, ma Conte sembra intenzionato a mantenere un approccio prudente e misurato per tutelare il lavoro finora compiuto dalla coalizione.

È fondamentale comprendere anche le peculiarità e le sensibilità del territorio, sottolinea chi vive direttamente la situazione sul posto.

Tuttavia, proprio dalle realtà locali emergono nuove tensioni per l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Il nuovo capitolo riguarda la Campania, dove l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, si sta preparando per una possibile candidatura. A frenare l’entusiasmo però è il governatore Vincenzo De Luca, che afferma: «Per quanto mi riguarda non è chiuso niente».

Il governatore campano annuncia un’«operazione verità» e critica duramente alcuni atteggiamenti: «Ci sono brave persone che si comportano come preti spretati, chi piange e nel frattempo approfitta. In quale Regione il Movimento 5 Stelle non ha realizzato nulla negli ultimi dieci anni? Proprio in Campania. E quale Regione intendiamo offrire loro? La Campania».

Queste parole rischiano di innescare un effetto a catena sulle candidature per le prossime elezioni regionali. All’interno del Movimento 5 Stelle qualcuno mette in guardia: «Far saltare la candidatura di Fico in questo momento è inconcepibile».