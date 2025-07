LVMH, leader mondiale nel lusso, ha chiuso il primo semestre 2025 con un fatturato di 39,8 miliardi di euro, registrando un calo del 4% (del 3% a livello organico). Il segmento più colpito è stato quello chiave di moda e pelletteria, con ricavi a 19,1 miliardi, in flessione dell’8%, e margini operativi scesi del 18% a 6,6 miliardi. Nonostante questo quadro, il titolo LVMH è salito del 3,4% alla Borsa di Parigi, segno della fiducia degli investitori nella capacità del gruppo di affrontare un contesto macroeconomico complesso. Anche gli altri titoli del lusso europei hanno registrato un rialzo.

Resilienza e Incertezza per la Seconda Metà dell’Anno

Il gruppo ha sottolineato nella sua nota ufficiale di aver “dimostrato una buona resilienza e ha mantenuto il suo forte slancio innovativo, nonostante un contesto geopolitico ed economico perturbato”. La domanda locale è rimasta solida in Europa e negli Stati Uniti. Il Giappone ha invece mostrato un calo rispetto al primo semestre 2024, influenzato da una crescita anomala della spesa turistica dovuta a un forte indebolimento dello yen. L’utile delle operazioni ricorrenti per il primo semestre 2025 si è attestato a 9 miliardi di euro (-15%), con un margine operativo del 22,6%. La quota di utile netto del gruppo è stata di 5,69 miliardi (-22%). LVMH pagherà un acconto sul dividendo di 5,50 euro per azione il prossimo 4 dicembre 2025.

Segmenti Sotto Pressione, Retail in Controtendenza

Non solo moda e pelletteria, ma anche il comparto vini e liquori ha registrato ricavi in calo a 2,58 miliardi (-7%) e un utile operativo di 524 milioni (-33%), un trend accentuato dalle tensioni commerciali, in particolare nei mercati chiave di USA e Cina. Rallentamenti sono stati osservati anche nei settori cosmesi e orologi e gioielleria. In controtendenza si è dimostrata la divisione Retail, che include Sephora, con ricavi stabili a 8,6 miliardi (+1%) e un utile operativo in rialzo del 12% a 876 milioni.

Il presidente e CEO, Bernard Arnault, ha espresso fiducia nella capacità del gruppo di superare le difficoltà: “Saremo vigili nella seconda metà dell’anno. Ho piena fiducia nello straordinario potenziale a lungo termine di LVMH e nell’impegno dei nostri team per rafforzare ulteriormente la leadership del gruppo nel settore del lusso. La nostra priorità condivisa è offrire ai nostri clienti i prodotti più eccezionali”.