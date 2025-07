L’industria dolciaria mondiale è in fermento, con l’Asia-Pacifico che si conferma un mercato chiave per la confetteria zuccherina. La regione è destinata a guidare la crescita globale, spinta da innovazione e strategie di espansione.

Asia-Pacifico Motore della Crescita per la Confetteria Zuccherina

La domanda di confetteria zuccherina nella regione Asia-Pacifico è attesa in forte crescita nel prossimo periodo, alimentata dai continui lanci di prodotti e dall’espansione dei principali attori del settore. L’espansione dei marchi locali in India, in particolare, è un fattore che dovrebbe dare un ulteriore impulso al mercato asiatico. La confetteria zuccherina include una vasta gamma di prodotti ad alto contenuto di zucchero come caramelle, cioccolatini, caramelle mou, gomme da masticare e biscotti, che vanno da dolci economici e confezionati singolarmente a prodotti più sofisticati.

Fattori di Crescita e Ostacoli del Mercato Globale

Il mercato globale della confetteria zuccherina è trainato da diversi fattori. L’aumento del mercato al dettaglio e l’espansione del portafoglio prodotti delle aziende sono elementi cruciali. Inoltre, l’incremento del reddito disponibile dei consumatori nei paesi in via di sviluppo, il crescente trend dei regali a base di dolciumi, la costante ricerca e sviluppo, l’espansione dei principali operatori, l’enfasi sulle attività promozionali, il marketing sui social media e le campagne pubblicitarie hanno contribuito a un’espansione significativa del mercato.

Tuttavia, non mancano le sfide. I prezzi elevati delle materie prime potrebbero ostacolare la crescita del mercato nel prossimo futuro. Anche l’aumento della domanda di cioccolato fondente e senza zucchero è previsto come un fattore di freno. I principali ostacoli alla crescita del mercato sono la crescente consapevolezza dei consumatori sui problemi di salute e l’aumento dell’incidenza globale del diabete.

Caramelle Dure e Crescita in Asia-Pacifico

Per quanto riguarda le tipologie di prodotto, il mercato si segmenta in caramelle dure, caramelle mou e toffee, gomme da masticare e gelatine, confetteria medicata, mentine e altro. Le caramelle dure hanno rappresentato la quota maggiore nel mercato globale della confetteria zuccherina nel 2015. I segmenti caramelle mou e toffee e gomme da masticare e gelatine hanno collettivamente rappresentato più di due quinti della quota di mercato nello stesso anno.

Le analisi evidenziano che:

In termini di valore, il segmento della confetteria medicata dovrebbe registrare una crescita a un CAGR del 3,9% durante il periodo di previsione.

dovrebbe registrare una crescita a un CAGR del durante il periodo di previsione. L’ Asia-Pacifico è stimata mantenere la sua posizione di leadership per tutto il 2022, crescendo a un CAGR del 4,2% in termini di valore.

è stimata mantenere la sua posizione di leadership per tutto il 2022, crescendo a un CAGR del in termini di valore. La Cina ha rappresentato circa la metà del mercato totale della confetteria zuccherina in Asia-Pacifico nel 2015.

ha rappresentato circa la metà del mercato totale della confetteria zuccherina in Asia-Pacifico nel 2015. L’India è prevista crescere al CAGR più elevato, pari al 5,1%, in termini di valore.

Nel 2015, l’Asia-Pacifico e il Nord America hanno complessivamente rappresentato due terzi della quota del mercato globale della confetteria zuccherina, e si prevede che questa tendenza continuerà. Cina, India e altri paesi in via di sviluppo dovrebbero registrare un alto tasso di crescita in Asia-Pacifico durante il periodo di previsione.

Tra le principali aziende attive nel mercato figurano Nestlé SA, Chupa Chups SA, Cadbury PLC, Kraft Foods Inc., Ferrero SpA, The Hershey Company, Perfetti Van Melle S.P.A., HARIBO Dunhills (Pontefract) PLC, Lotte Confectionery Co Ltd, WM Wrigley JR Company e Lindt & Sprüngli.