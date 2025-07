Per quanto riguarda Ala di Stura, si tratta di un contesto montano più isolato, lontano dalla città, che mostra però un sorprendente volume di annunci su Airbnb (ben 24). Questo indica come anche territori meno accessibili stiano gradualmente beneficiando della diffusione delle piattaforme per affitti turistici a breve termine.

Mauro Garbano, sindaco di Ala di Stura, un piccolo comune di 462 abitanti nelle Valli di Lanzo, descrive così il rinascere dei luoghi montani grazie a Airbnb: «Stiamo assistendo alla riapertura di abitazioni risalenti all’inizio del Novecento e al rifiorire di borghi quasi abbandonati».

Secondo il primo cittadino, «si nota un incremento degli annunci su Airbnb, visibile anche nel paese: proprietà che sono rimaste vuote per anni ora vengono messe a disposizione per affitti brevi. I proprietari hanno realizzato importanti lavori di ristrutturazione e ora accolgono turisti.»

Questo cambiamento si percepisce chiaramente camminando per le strade del paese montano: «L’impatto economico diretto non è ancora pienamente visibile, ma la presenza turistica si sente, soprattutto con molti visitatori stranieri.»

I dati emergono dalla ricerca condotta dal Future Urban Legacy Lab (Full), un centro interdisciplinare del Politecnico di Torino specializzato nell’analisi delle trasformazioni urbane e del territorio. Lo studio dal titolo “Chi gestisce Airbnb a Torino (e dintorni)?” ha voluto chiarire la diffusione reale di questo fenomeno all’interno e nelle aree limitrofe al capoluogo piemontese.

Escludendo la città di Torino, nel 2024 i dieci comuni nel torinese con il maggior numero di unità immobiliari offerte su Airbnb sono risultati:

Moncalieri (140 annunci), Venaria Reale (110), Collegno (92), Rivoli (71), Avigliana (65), Giaveno (60), Grugliasco (49), Nichelino (36), Chivasso (34) e Viù (33).

In gran parte dei casi, la vicinanza a Torino ha favorito la crescita di queste offerte, ma è interessante notare come il fenomeno si sia sviluppato in realtà molto diverse fra loro, quali Venaria Reale, Avigliana e, in particolare, Ala di Stura.

Il caso di Venaria Reale, Avigliana e Ala di Stura

Venaria Reale rappresenta un esempio di come la combinazione tra attrattività turistica, legata alla presenza della famosa Reggia, e la vicinanza al capoluogo possano stimolare il mercato degli affitti brevi.

Avigliana, situata all’interno di un parco naturale e nota per i suoi laghi, è il comune con il più alto numero di notti prenotate fuori dalla prima cintura urbana di Torino. Questo testimonia l’apprezzamento di turisti che scelgono mete immerse nella natura ma ben collegate alla città.

Per quanto riguarda Ala di Stura, si tratta di un contesto montano più isolato, lontano dalla città, che mostra però un sorprendente volume di annunci su Airbnb (ben 24). Questo indica come anche territori meno accessibili stiano gradualmente beneficiando della diffusione delle piattaforme per affitti turistici a breve termine.