Con l’arrivo delle alte temperature, i consumi di gelato in questa estate 2025 registrano un aumento del 4% rispetto all’anno precedente, ma parallelamente si segnala anche una crescita significativa dei prezzi al dettaglio. Nel corso degli ultimi quattro anni, infatti, i costi sono saliti di quasi il 30%. Questi dati emergono dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha analizzato le informazioni pubblicate dall’osservatorio dedicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Mimit), confrontando i prezzi attuali di una vaschetta di gelato da 1 kg in tutta Italia con quelli del 2021.

Il prezzo medio nazionale del gelato confezionato si attesta ora a 5,87 euro al chilo, in netto aumento rispetto ai 4,54 euro medi del 2021, con una crescita percentuale che sfiora il +30% nell’ultimo quadriennio.

Analizzando i dati per città, Firenze detiene il record del prezzo più elevato, con una media di 8,05 euro al chilogrammo. Seguono Forlì (7,68 euro), Bolzano (7,19 euro), Ravenna (7,18 euro) e Biella (7,14 euro). All’estremo opposto della graduatoria, Macerata rappresenta la provincia più economica con 4,55 euro al chilo. A ruota si collocano Treviso con 4,56 euro e Cuneo con 4,64 euro.

Per quanto riguarda gli aumenti più marcati, la provincia di Padova si distingue con un rincaro del +54,3% rispetto al 2021, seguita da Modena (+50,4%) e Livorno (+43,5%). Invece, in città come Ancona e Cremona si sono registrate variazioni piuttosto contenute, rispettivamente del +6,4% e del +9,3%. Solo sei province italiane hanno avuto incrementi inferiori al +20% nel periodo considerato.

Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del Crc, ha spiegato:

“Dopo la forte crescita dei prezzi causata dall’aumento dei costi energetici e dall’impatto della guerra in Ucraina, il mercato dei gelati ha visto un certo stabilizzarsi dei listini. Tuttavia, continuano a pesare le difficoltà legate all’aumento dei costi di alcune materie prime, in particolare il cacao.”

Truzzi ha inoltre sottolineato che il settore del gelato confezionato rappresenta in Italia un mercato da 1,9 miliardi di euro, con un consumo pro capite di circa 2 kg e 3,7 miliardi di porzioni vendute. A questa cifra si aggiungono circa 3 miliardi di euro di consumi per il gelato artigianale.