Alla fine la riforma proposta da Antonio Tajani — che in effetti rappresenta un cambiamento significativo, poiché per la prima volta i coordinatori regionali influenti di Forza Italia saranno scelti tramite voto degli iscritti e non più nominati direttamente dal leader — viene approvata all’unanimità dal consiglio nazionale. Le iniziali perplessità e le fazioni emergenti vengono placate grazie all’intervento del segretario e al sostegno della famiglia Berlusconi. Il segretario ha rivendicato con forza i temi principali che il partito intende portare avanti: le battaglie per una sanità efficiente, la richiesta di salari dignitosi grazie a un deciso taglio delle tasse, la promozione dello ius scholae perché «vogliamo chi va a scuola e non disertori», la necessità di una legge elettorale proporzionale, con attenzione alle questioni giuridiche e la promessa che si concluderà l’era dei «signori delle tessere».

La presenza attiva della presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, è stata fondamentale: in questi giorni sarebbe stata lei a impegnarsi per assicurare il massimo equilibrio e una piena sintonia tra la famiglia e il partito. Il rapporto con Tajani è costantemente mantenuto attraverso incontri e frequenti conversazioni con i dirigenti azzurri.

Questo atteggiamento sottolinea come la famiglia sia sempre vicina al partito, lavorando in stretta collaborazione con il segretario e dimostrando attenzione e coinvolgimento nelle dinamiche interne. Ciò contribuisce a evitare conflitti sotterranei e tensioni eccessive in questo momento delicato. Naturalmente qualche dissenso esiste, come in ogni formazione politica, ma sull’indicazione condivisa di «aprire le porte e accogliere volti nuovi», e con Tajani saldamente al comando, l’intesa sembra ormai consolidata.

Si tratta di un passaggio significativo. D’ora in poi, e fino al congresso previsto nel 2027, i coordinatori regionali saranno eletti direttamente dalla base durante appositi congressi. Tajani sostiene che questa svolta favorisca una maggiore partecipazione e sia un’opportunità per coinvolgere nuove energie, mettendo in gioco incarichi di responsabilità in modo più democratico e trasparente.

In passato, la decisione poteva essere presa in autonomia. Alcuni interpretano questa modifica come un ridimensionamento, mentre altri la vedono come una vera e propria protezione, dal momento che potranno votare soltanto gli iscritti con almeno due anni di tessera, così da evitare che chiunque voglia “scalare” o infiltrarsi nel partito abbia poco tempo per organizzarsi. Probabilmente entrambe le interpretazioni contengono una parte di verità, ma lui sottolinea che il suo obiettivo rimane la “partecipazione, apertura, azione sul territorio e confronto”.

I suoi collaboratori spiegano inoltre che questa strategia serve anche a incrementare i fondi derivanti dal tesseramento: il milione e mezzo di euro raccolto finora grazie all’iscrizione di 150.000 persone potrebbe aumentare sensibilmente. Del resto, la gestione ordinaria del partito ha un costo di questa entità, con la famiglia Berlusconi che contribuisce con 700.000 euro, rendendo dunque necessari nuovi apporti economici. Sono altrettanto importanti i nuovi ingressi: ieri sono stati accolti tre nuovi membri, tra cui i sindaci di Ragusa e Grosseto provenienti da liste civiche e un consigliere regionale della Lombardia.