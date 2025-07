Accuse reciproche e schermaglie da campagna elettorale a tutti gli effetti si sono recentemente viste a Pistoia. Ogni incontro tra il presidente uscente della Toscana, Eugenio Giani (Pd), e il suo futuro sfidante, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (FdI), è ormai un’occasione per assistere a tensioni e scontri politici. Entrambi i candidati governatore, pur profondamente differenti per molteplici aspetti, condividono uno stile più pacato, caratterizzato da un approccio moderato.

Per questo motivo, hanno deciso di puntare entrambi su una lista civica, che possa rappresentare quel terreno di mezzo volto a catturare un elettorato spesso distante dalla politica tradizionale. L’obiettivo è coinvolgere cittadini e amministratori locali che non si riconoscono direttamente nei partiti, ma che potrebbero esprimersi politicamente attraverso queste liste alternative.

Le squadre dei due candidati lavorano dunque nell’ombra, cercando di definire nomi e strategie senza attirare troppo l’attenzione dei rispettivi partiti di riferimento, abituati a temere il crescente consenso che queste liste civiche possono raccogliere. Un esempio emblematico è la lista Schmidt a Firenze, che cinque anni fa raccolse più voti di Lega e Forza Italia messi insieme.

In queste settimane si sta quindi procedendo all’elaborazione definitiva delle liste, alla scelta dei candidati e alla definizione degli slogan da utilizzare nella campagna elettorale.

Le liste civiche di Giani e Tomasi

La lista civica che affiancherà Eugenio Giani si chiamerà quasi con certezza come quella di cinque anni fa: «Orgoglio Toscana – Giani Presidente». Il governatore uscente è fiducioso di migliorare i risultati ottenuti nell’ultima competizione regionale, quando la sua lista civica si fermò sotto il 3%, influenzata da molteplici fattori.

Questa volta, a rafforzare la squadra per il Consiglio regionale, ci saranno volti con maggior peso politico e consenso: fra questi l’ex sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, e Roberta Benini, presidente del comitato delle associazioni che si occupano delle rievocazioni storiche sul territorio toscano. A completare la compagine, saranno presenti anche candidati provenienti dai partiti centristi, sebbene su indicazione della segreteria del Pd il simbolo di tali formazioni verrà omesso.

Tra le forze politiche coinvolte, oltre a Azione, Liberali, Socialisti e Più Europa, c’è anche Italia Viva, che schiera i candidati Stefania Saccardi e Francesco Casini, pronti a giocare un ruolo determinante nella gara alle preferenze. Nel 2020 la lista civica era guidata dal candidato principale, Paolo Bambagioni, che, pur non essendo stato eletto per pochi voti, ricopre oggi il ruolo di Consigliere comunale nella lista Schmidt presso Palazzo Vecchio.

Questa figura rappresenta il punto di collegamento politico tra le iniziative dei due candidati presidenti, poiché, a distanza di cinque anni e dopo diversi cambiamenti politici, Bambagioni è ora l’organizzatore della lista civica dello sfidante di Giani, che probabilmente si chiamerà «È ora! — Tomasi presidente». Attraverso questa lista, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia punta a rafforzare la sua campagna elettorale, confermando la sua esperienza in questa attività: alle elezioni comunali del 2022, infatti, la lista «Ale Tomasi Sindaco» aveva ottenuto il 17,3% dei consensi, diventando il primo partito della coalizione e superando persino Fratelli d’Italia stessa, che si era fermata al 14,2%.

Non solo: Tomasi può contare su una lista ricca di leader civici, guidati a Firenze dall’imprenditore Lorenzo Bosi e dalla nutrizionista Valentina Guttadauro, affiancati dall’esperienza del consigliere comunale fiorentino Massimo Sabbatini. Tra i possibili candidati figurano inoltre l’ex sindaco di Rignano Daniele Lorenzini e il sindaco civico di Bibbiena Filippo Vagnoli.

Questo rappresenta il quadro a breve termine della competizione politica. Per quanto riguarda le tensioni e le polemiche, basti ricordare gli eventi di venerdì scorso a Pistoia, quando i due candidati hanno preso parte al corteo per la festa di San Jacopo, scambiandosi accuse sottotraccia: la destra ha contestato a Giani di aver oscurato il volto di Tomasi dalle foto istituzionali, mentre la sinistra ha evidenziato l’uso improprio della fascia istituzionale da parte del consigliere regionale Alessandro Capecchi, che non avrebbe dovuto indossarla in presenza del presidente.

Si tratta degli anticipi di una contesa che, nonostante qualche malumore — come illustrato dalle parole del consigliere regionale Gianni Anselmi del Partito Democratico — dovrebbe concludersi nelle giornate del 12 e 13 ottobre.