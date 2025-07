A Monastero Bormida, suggestivo borgo nella Langa dell’Astigiano, si rinnova un appuntamento con la storia e le tradizioni. Domenica 27 luglio, la comunità si prepara a ospitare la 194esima edizione dell’Antica Fiera della Razza Bovina Piemontese di San Desiderio, un evento le cui radici affondano nel lontano 1831.

Un Borgo, una Fiera: Storia e Tradizione si Incontrano

La Fiera trae le sue origini da un diploma reale del 1831, conservato nell’archivio comunale, in cui Re Carlo Alberto autorizzava gli allevatori di Monastero Bormida a tenere una rassegna di bestiame presso la pieve di San Desiderio. Oggi, la Fiera, che ha ormai raggiunto una valenza regionale, è interamente dedicata alla Razza Bovina Piemontese. Fin dal mattino, attorno alla chiesetta di San Desiderio, un gioiello architettonico barocco, prenderanno forma grandi recinti che ospiteranno gli animali, inclusi i mastodontici buoi dal mantello bianco, capaci di superare la tonnellata di peso.

Il vero “motore” di questa manifestazione sono le donne del borgo e Franco Merlo, conosciuto come “il Merlot”. Attorno all’agriturismo della famiglia Merlo, con la sua agripanetteria e agrimacelleria, e sotto la rinfrescante brezza appenninica, sarà possibile vivere una full immersion nelle tradizioni contadine. Una giornata quasi didattica, arricchita da iniziative che richiamano il passato e rendono omaggio al paese natale dello scrittore Augusto Monti.

Un Tuffo nel Passato: Giochi, Sapori e Cultura Contadina

L’evento offrirà numerose attrazioni per grandi e piccini: dalla trebbiatura alla maniera antica con i trattori a testa calda, ai giochi di una volta, un banco di beneficenza e numerose bancarelle. Sarà l’occasione per degustare prodotti tipici come il Roccaverano (ex Robiola di Roccaverano), le torte di nocciole, le conserve di Langa e i pregiati vini locali. Non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli, con giochi e truccabimbi, oltre a gruppi folk e un concorso per decretare la torta migliore.

Luigi Gallareto, sindaco di Monastero Bormida, ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Tante iniziative, anche finalizzate a raccogliere fondi per cofinanziare il consolidamento statico dell’antica e splendida pieve di San Desiderio, beneficiaria di un piccolo ma significativo contributo ottenuto con i fondi del PNRR».

Edoardo Raspelli Testimonial d’Eccellenza

Testimonial d’eccezione sarà il noto giornalista, cronista della gastronomia e conduttore televisivo, Edoardo Raspelli, che ha dichiarato: «Sarà un appuntamento per veri ghiottoni, torno volentieri in questi luoghi, sono i miei posti del cuore». Accanto a lui, Priscilla Gatta, “Miss Senza Trucco” al concorso nazionale “Miss La Più Bella del Mondo”.

Nel pomeriggio, Edoardo Raspelli animerà un dibattito condotto da Stefano Zunino, esperto di comunicazione, con la partecipazione del sindaco Luigi Gallareto, del medico veterinario Fausto Solìto e dell’allevatore Danilo Merlo. Si discuterà della Razza Bovina Piemontese, delle peculiarità dell’allevamento dei buoi, e si potranno degustare la carne cruda e le frizze, queste ultime insignite della Denominazione di Origine Comunale (De.Co.).

Gran Finale con la Cena del Manzo Allo Spiedo

La giornata culminerà con una cena esclusiva sotto un’apposita tensostruttura, che aumenterà la capienza dell’agriturismo per centinaia di persone, garantendo l’evento anche in caso di maltempo. Il manzo di Razza Piemontese, cucinato intero allo spiedo e a fuoco lento, sarà l’apoteosi culinaria. Il “girarrosto” è stato appositamente costruito su indicazione dei parenti del “Merlot”, emigrati in Argentina, che gli hanno anche tramandato l’arte di cucinare la carne sul braciere.

Il menù, al costo di 30 euro, includerà cinque antipasti tipici: salame cotto, focaccia calda, carne cruda di Fassone, carpione nostrano, crostata di zucchine, oltre a vino a volontà, dolce e caffè. Un’esperienza indimenticabile per i sensi e per il palato.