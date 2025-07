È stata scelta una linea di continuità per la nomina dei dirigenti scolastici in Trentino per l’anno scolastico imminente. La giunta provinciale ha deciso di confermare in larga misura gli incarichi esistenti, favorendo stabilità e coerenza nei progetti avviati dalla dirigenza, soprattutto considerando la complessità legata alle attività finanziate dal PNRR.

L’assessora all’Istruzione, Francesca Gerosa, ha sottolineato che il principale obiettivo era proprio garantire la continuità degli incarichi, evidenziando la rilevanza delle iniziative in corso e la necessità di una gestione ordinata delle risorse e dei programmi.

Per il prossimo anno scolastico i dirigenti in servizio saranno 74, a fronte di 75 sedi disponibili. Sono stati registrati quattro pensionamenti, ma non è stata presentata alcuna domanda di mobilità interprovinciale in ingresso. Per questo motivo, l’amministrazione ha proceduto a due nuove assunzioni di ruolo: Morena Manfrin, presso l’Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna, e Pasquale Tappa, che guiderà l’Istituto Comprensivo dell’Altavallagarina.

Inoltre, è previsto il rientro di un dirigente scolastico dalla posizione estera, che andrà a coprire un altro incarico. Per quanto riguarda il quarto posto vacante, è stata concessa in via straordinaria la reggenza all’Istituto Comprensivo di Predazzo, Tesero, Panchià e Ziano a Marco Felicetti.

Francesca Gerosa ha spiegato:

“All’assenza di domande di mobilità in ingresso, a fronte di un collocamento a riposo anticipato volontario, si è fatto fronte, eccezionalmente, con una reggenza, con l’impegno, già assunto con le organizzazioni sindacali, di indire a breve un concorso per il reclutamento della dirigenza scolastica.”

Oltre ai casi già citati, altri sette dirigenti hanno cambiato istituto per il nuovo anno scolastico, tra cui:

Roberta Bisoffi, che assumerà la direzione del Liceo Maffei di Riva del Garda;

Norma Borgogno, nominata alla guida del Liceo Filzi di Rovereto;

Laura De Donno ha completato il trasferimento presso un altro istituto, mentre altre nomine sono in fase di definizione.

Un quadro complessivo e le prospettive future

La decisione di limitare i cambiamenti a soli dieci istituti su settantacinque riflette una volontà di assicurare la continuità didattica e organizzativa, in un periodo caratterizzato da molteplici sfide legate sia all’innovazione digitale che alla gestione di progetti finanziati a livello europeo.

Il concorso annunciato nei prossimi mesi rappresenterà un momento cruciale per rafforzare ulteriormente la dirigenza, garantendo un ricambio generazionale efficace e finalizzato al mantenimento della qualità scolastica, oltre a rappresentare un’opportunità per giovani professionalità interessate a un ruolo di responsabilità nel sistema educativo provinciale.

La collaborazione con le organizzazioni sindacali proseguirà per assicurare che ogni passaggio avvenga con la massima trasparenza e rispetto delle competenze, nel segno di una scuola sempre più vicina agli studenti e ai bisogni del territorio.

Nicola Parzian (Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole), Piera Pegoretti (Istituto Comprensivo Trento 1), Elisabetta Pizio (Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè) e Alessandro Bonesini (Istituto Comprensivo Tione) sono stati confermati nei loro ruoli. Tra le riconferme figurano anche professionisti del calibro di Andrea Bezzi (Istituto Tecnico Economico Tambosi di Trento), Chiara Motter (Liceo Scholl di Trento), Ezio Montibeller (Istituto Comprensivo Levico Terme), Paolo Pendenza (Liceo Rosmini di Rovereto), Giuseppe Prigiotti (Istituto Comprensivo Val Rendena) e Paola Baratter (Liceo Prati di Trento). Quest’ultima è stata riconfermata nonostante le recenti polemiche emerse in seguito all’ispezione effettuata presso il Liceo Prati.

Giovanni Ceschi, presidente di Docet, ha commentato la situazione sottolineando l’importanza della continuità nel comando dove le attività scolastiche procedono in modo efficace. Ha affermato:

«Che ci sia continuità dove le cose funzionano è positivo. Dove si lavora bene è giusto che le persone abbiano la possibilità di radicarsi.»

Ha proseguito indicando la necessità di affrontare le criticità riferendo:

«Dove ci sono criticità, sarebbe importante che la voce degli insegnanti, soprattutto quando è unanime e supportata da dati concreti, venga ascoltata. L’obiettivo non è mettere in difficoltà il singolo dirigente, ma creare le condizioni per un lavoro condiviso che riduca i conflitti e promuova la collaborazione.»

Oltre alle rotazioni dirigenziali, sono stati confermati due incarichi ispettivi, affidati rispettivamente a Sara Turrini e Teresa Periti, entrambe dirigenti scolastiche di comprovata esperienza.