L’ex sindaco Matteo Ricci si presenta soddisfatto alla Baia Flaminia di Pesaro, accolto da oltre mille sostenitori riuniti per una cena in suo onore. L’atmosfera è scandita sulle note di Seven Nation Army dei The White Stripes, simbolo di una nuova riscossa. Nonostante la tensione derivante dall’indagine in cui è coinvolto, Ricci appare più sereno rispetto ai giorni precedenti, confortato soprattutto dal sostegno manifestato da Elly Schlein e dall’apertura di credito suggerita dalle parole di Giuseppe Conte.

Durante la serata, Ricci stringe mani, scambia parole di incoraggiamento e assicura che non si arrenderà mai. Al momento della cena, il menu prevede roast beef al posto del pesce, a testimoniare la semplicità e la convivialità dell’incontro. Nel pomeriggio ha inoltre incontrato i vertici regionali di tutta la coalizione, inclusi i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ricevendo l’unanime invito a proseguire con determinazione la campagna elettorale.

A chi gli chiede della situazione giudiziaria, Ricci conferma che risponderà alle domande degli inquirenti mercoledì, ribadendo la sua posizione: non era a conoscenza delle irregolarità contestate, non ha mai interferito nelle procedure di assegnazione degli incarichi e, qualora qualche collaboratore abbia agito in modo scorretto, lui ne è estraneo. Questa linea difensiva, tuttavia, viene contestata dagli esponenti del centrodestra locale, che sottolineano come alcuni atti della giunta sembrerebbero indicare un coinvolgimento diretto di Ricci stesso.

Tra i cittadini di Pesaro, il giudizio sull’ex sindaco sembra oscillare soprattutto su una critica riguardante un eccesso di ambizione e sicurezza personale, che avrebbe potuto portarlo a sottovalutare alcuni aspetti legati alla vigilanza e al controllo amministrativo.

In questo clima di incertezza, Ricci tenta di infondere coraggio e determinazione ai suoi sostenitori, convinto che l’obiettivo sia ancora raggiungibile se affrontato senza paura e con tenacia.

Matteo Ricci, sul palco di Baia Flaminia, si presenta innanzitutto come una persona «fragile». Spiega infatti: «Qualcuno mi ha consigliato di non celare le mie fragilità. Ebbene, ne ho una molto grande: ho il timore che qualcuno, in modo sleale, possa colpirmi alle spalle cercando di compromettere la mia reputazione e quella della mia famiglia. La mia reputazione rappresenta tutto per me».

Dopo aver offerto questo momento di grande sincerità, Ricci prosegue con decisione: «Non mi sono mai occupato di appalti o di assegnazioni» esordisce dal palco, «non è compito di un sindaco occuparsi della gestione amministrativa, ma definire l’indirizzo politico. Qualora dovessi rispondere di qualcosa, sarebbe solo per aver riposto fiducia in un collaboratore». Il collaboratore in questione è Massimiliano Santini, descritto come «un giovane creativo amico di tutti, incaricato dell’organizzazione degli eventi che, fino a oggi, sono sempre stati portati a termine regolarmente. Se ha commesso errori, ne risponderà personalmente».

Ricci difende con fermezza, davanti ai suoi concittadini, anche l’ex capo di gabinetto, a sua volta indagato: Franco Arceci, che secondo il sindaco «meriterebbe una medaglia per la sua dedizione».

Conclude invitando all’orgoglio cittadino e attacca i suoi oppositori, definiti «i soliti squadristi», accusandoli di mostrare «più cattiveria di quanta mi aspettassi». Questa volta, come mandante di quello che definisce un attacco alle spalle, indica esplicitamente Italo Bocchino, consulente di comunicazione del rivale Francesco Acquaroli:

«Bocchino è un avvelenatore di pozzi, un creatore di fake news».

I sostenitori che, con pazienza, avevano atteso il loro turno – tra loro l’intero vertice del Partito Democratico regionale, sindaci, ex sindaci, assessori ed ex assessori – si sono disposti ordinatamente davanti ai volontari per pagare i 20 euro e sedersi a tavola con il candidato. Hanno applaudito e ringraziato, mentre rivolgevano «buu» agli avversari, accusandoli di fare i «puri e innocenti», e hanno acceso le torce dei cellulare per formare la scritta «Marche» sulla spiaggia.

Interpellati, hanno spiegato: «Ovviamente continueremo a sostenere Matteo per la presidenza della Regione». Tuttavia, aggiungono con cautela: «Conosce davvero le Marche? Ricci resta comunque il meno peggio».

Nonostante l’inchiesta in corso, l’evento e le parole di Ricci non sembrano aver scalfito significativamente la fiducia dei suoi sostenitori.