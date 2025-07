L’estate 2025 si presenta con un aumento significativo anche nel costo del gelato, accompagnato da un caldo che spinge i consumi, cresciuti del 4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nel medesimo periodo, i prezzi al dettaglio hanno subito un incremento di quasi il 30% in quattro anni. Attualmente, il prezzo medio del gelato in vaschetta in Italia si attesta a 5,87 euro al chilo, rispetto alla media di 4,54 euro registrata nel 2021.

Questi dati emergono dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha elaborato le informazioni raccolte dall’osservatorio Mimit, confrontando i prezzi attuali di una vaschetta di gelato da 1 kg in diverse città italiane con quelli di quattro anni fa.

Firenze detiene attualmente il primato del prezzo più elevato, con una media di 8,05 euro al chilo, seguita da Forlì (7,68 euro), Bolzano (7,19 euro), Ravenna (7,18 euro) e Biella (7,14 euro). Sul lato opposto della classifica, Macerata risulta la provincia più economica, con un prezzo medio di 4,55 euro al chilo, appena sotto Treviso (4,56 euro) e Cuneo (4,64 euro).

Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi, è Padova a registrare il rincaro più consistente con un +54,3% rispetto al 2021, seguita da Modena (+50,4%) e Livorno (+43,5%). In altre città come Ancona e Cremona, invece, il rialzo è stato decisamente più contenuto, rispettivamente del 6,4% e 9,3%. Nel complesso, solo sei province italiane hanno visto aumenti inferiori al 20% nel quadriennio considerato.

Impatto dei rincari e prospettive del mercato del gelato

Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del Centro di formazione e ricerca sui consumi, commenta:

“Dopo la forte crescita dei prezzi registrata negli ultimi anni, conseguenza del caro-energia e del conflitto in Ucraina, i listini dei gelati si sono stabilizzati. Tuttavia, pesano ancora le difficoltà legate alla crisi di alcune materie prime, a partire dal cacao.”

Truzzi sottolinea inoltre che il mercato del gelato confezionato in Italia ha raggiunto un valore di 1,9 miliardi di euro, con un consumo pro-capite di circa 2 kg e bene 3,7 miliardi di porzioni vendute all’anno. A questi si aggiungono altri 3 miliardi di euro relativi ai consumi di gelato artigianale, a dimostrazione dell’ampiezza e dell’importanza del settore.