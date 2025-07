Pietro Cipollone, membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, ha affermato che l’inflazione ha raggiunto l’obiettivo del 2%, e che finora l’economia ha mostrato una buona resilienza nonostante un contesto globale complesso. Tuttavia, permane una significativa incertezza, in particolare riguardo alle prospettive commerciali, motivo per cui si è deciso di mantenere invariati i tassi di interesse.

Secondo Cipollone, le perturbazioni nel commercio internazionale complicano la valutazione dell’attuale scenario economico: nel primo trimestre, infatti, l’economia ha registrato una crescita superiore alle attese, principalmente grazie all’anticipazione da parte delle imprese di esportazioni e investimenti in beni strumentali, come risposta ai previsti incrementi dei dazi doganali. Al contrario, la crescita dei consumi privati si è fatta più contenuta, accompagnata da un aumento del tasso di risparmio.

Cipollone ha indicato che a settembre e durante il resto dell’anno si avranno maggiori informazioni che saranno integrate nelle prossime proiezioni macroeconomiche. In tale occasione, verrà rivista la posizione della Bce in conformità con un approccio guidato dai dati e dai risultati delle successive riunioni.

In particolare, si sarà in grado di valutare meglio le condizioni del commercio internazionale e di analizzare la volatilità generata dagli effetti di anticipazione, permettendo di comprendere in modo più approfondito le dinamiche di fondo dell’economia e le relative implicazioni per le prospettive sull’inflazione.

Attualmente, si osservano segnali contraddittori: la fiducia dei consumatori è debole e suggerisce una crescita contenuta nei consumi nel breve periodo, mentre l’incertezza persistente e l’attenuazione degli effetti di anticipazione potrebbero influire negativamente sugli investimenti aziendali e sulle esportazioni.

Parallelamente, il mercato del lavoro ha mostrato una buona resilienza nonostante una domanda di lavoro meno intensa, con i redditi reali in aumento a fronte di una crescita salariale più moderata. Nel lungo termine, si prevede che maggiori investimenti pubblici in difesa e infrastrutture supporteranno ulteriormente l’attività economica.

Nel complesso, rimangono rischi al ribasso per la crescita economica, mentre le prospettive di inflazione appaiono più incerte del solito. Sarà fondamentale comprendere come i prezzi nell’area euro saranno influenzati dalle perturbazioni commerciali, con particolare attenzione all’impatto sulle catene di approvvigionamento e al cambiamento degli scambi commerciali, già visibile nell’aumento delle importazioni dall’area euro provenienti dalla Cina.